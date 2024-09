Madagascar: Judo / Tournoi du Capricorne - Esca domine chez les seniors et minimes

La 28e édition du tournoi du Capricorne se déroule du jeudi au samedi au gymnase de Toliara. Le club Esca a dominé les débats chez les seniors et les minimes jeudi.

Intouchable, le club de l'École Sacré-Coeur d'Antanimena Analamanga a confirmé sa suprématie lors de la première journée de la 28e édition du Tournoi du Capricorne. Les catégories des seniors et des minimes étaient en lice jeudi au gymnase de Tsenengea à Toliara. Esca s'est hissé en tête du classement au tableau des médailles. Le club d'Antanimena avait toujours dominé lors des précédentes compétitions d'envergure nationale comme le championnat et la coupe de Madagascar.

Esca a remporté seize médailles, dont six en or, cinq en argent et cinq en bronze. Ce club prestigieux a brillé particulièrement lors des finales seniors, en décrochant quatre médailles d'or sur six épreuves disputées, ainsi que deux médailles d'argent et une de bronze.

Rayan Ravelojaona a confirmé son statut de favori chez les -73 kg en battant en finale Mandresy Razafimpanja du Saint-Michel. Fetra Ravelojaona, lui aussi, reste le roi de la catégorie -81 kg. Il a défait en finale Mialy Rakotovelo de Saint-Michel. Chez les filles, Roumaica Benandro s'est imposée contre Harisoa Angela Randrianantenaina du JJT chez les -57 kg. Et la multiple championne nationale des -63 kg, Malala Ralalaharisoa, a disposé de Jocyah Niando du Cosfa. Les deux métaux précieux chez les minimes ont été remportés par Lianah Ejaniaina chez les -70 kg et Nathan Rabetafika chez les -73 kg.

%

Confirmation

Capricorne School d'Atsimo Andrefana a quant à lui remporté trois médailles d'or, dont deux chez les seniors, ravies par ses deux lourds, Marco Lebrun Tolinantenaina chez les -100 kg et Sergio Bernardin Karmaly dans la catégorie des plus de 100 kg. Le JC Saint-Michel n'a pu faire mieux que trois titres, dont un seul chez les seniors, signé Zo Andriambololona, qui a battu sa coéquipière Miora Rasoanaivo chez les -78 kg.

Le club du Cospn JC d'Atsimo Andrefana a également décroché trois médailles d'or, toutes dans la catégorie des minimes. Et comme lors des précédentes compétitions majeures, Family Judo d'Antsirabe n'a pas démérité en réalisant cette fois un double en or et un argent supplémentaire chez les seniors.

Chez les -48 kg, Natacha Razafindrakoto a défait Rova Rakotonirina de l'Esca en finale. Et chez les -66 kg, Kevin Ralevazaha a renversé son frère aîné Vonjianiana Ralevazaha. Les combats des catégories juniors et cadets ont été au programme de la journée d'hier.