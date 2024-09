Madagascar: Projet minier - Des responsables fustigent l'opposition à Base Toliara

Pendant que les négociations entre l'État et le projet Base Toliara se poursuivent en vue de débloquer le projet, une énième manifestation contre ce projet vient d'éclater il y a quelques jours.

Contestations. Hier, l'ensemble des notables des districts de Toliara I et Toliara II a fait une déclaration commune pour condamner tout acte ou mouvement qui empêcherait le développement de Toliara. Ils ont ainsi manifesté leur opposition aux actes de déstabilisation qui tendraient à nuire au développement de Toliara et à propager de fausses informations visant à terroriser la population malgache en général et celle de Toliara en particulier. «En prenant en considération la situation qui prévaut à Toliara depuis plusieurs années,» ont-ils souligné dans un communiqué.

Les notables ont également interpellé l'État sur la nécessité pour la ville du soleil d'avoir des projets d'envergure menant au développement. Ils «condamnent tous ces actes saboteurs et appellent l'État à lancer les projets sérieux et responsables pour apporter le développement à Toliara. La ville souffre d'un taux de pauvreté trop élevé depuis des années et a besoin de projets capables de la dynamiser. Les politiciens doivent faire primer l'intérêt général. Le retard de développement de cette région doit s'arrêter là où commence ce projet en question », ont-ils exprimé.

Depuis quelques mois, des personnalités organisent des manifestations contre le projet minier Base Toliara, dont les négociations se poursuivent encore entre l'État et la compagnie, dans la capitale de l'Atsimo Andrefana, pour exprimer leur opposition au projet Base Toliara.

En milieu de semaine, une cinquantaine d'individus issus des communes rurales de Toliara II, directement concernées par le projet d'extraction d'ilménite de Ranobe, avaient prévu de tenir un meeting dans le quartier de Betania jeudi matin. Résultat des courses, un des leaders de l'opposition au projet Base Toliara a été arrêté par les forces de l'ordre jeudi matin à Ankilifaly, en plein centre-ville de Toliara. Une énième manifestation qui vient s'opposer à ce projet minier d'envergure, censé développer cette région et fournir de l'emploi aux jeunes.

En attendant la reprise du projet, toutes les parties concernées sont dans l'expectative. Bien que le projet d'exploitation d'ilménite et de sables minéraux dans le gisement de Ranobe détienne un permis minier, il a été suspendu par le gouvernement en attendant la négociation des conditions fiscales applicables au projet. Et ce, depuis quatre ans. La société semble quand même optimiste quant au dénouement des négociations.