Madagascar: Projets de développement - Madagascar peut s'appuyer sur la BAD

Un partenaire de taille et de poids. La Banque africaine de développement (BAD) figure parmi les gros financeurs de Madagascar. Cette institution financière indique que son portefeuille actif à Madagascar s'élève à 830 millions de dollars au 1er mai 2024. Ce portefeuille couvre vingt opérations, rapporte la BAD en marge de la revue à mi-parcours de son Document de stratégie pays de la Grande île pour la période de 2022-2026 au mois de mai au Novotel.

Cette importance a été rappelée hier par Adam Amoumoun, responsable pays de la BAD, lors de la célébration du soixantième anniversaire de cette fierté panafricaine dans l'enceinte de la tour Zital.

« Madagascar peut compter sur la BAD pour son développement économique et social», a-t-il souligné. Par exemple, parmi les bénéficiaires de l'assistance de la Banque Africaine de Développement au ministère de l'Économie et des Finances, trois grands projets se distinguent dans le domaine de la Bonne Gouvernance : le Projet de Renforcement de la Gouvernance par la Digitalisation (PREGODI), le Projet d'Appui à la Mobilisation des Recettes Publiques (AMRP, 2019-2023) et le Projet d'Appui au Renforcement des Capacités d'Analyse des Facteurs de Vulnérabilité Structurelle et à la Promotion de l'Économie Bleue (ARCEB, 2019-2023).

Par le biais du PREGODI, le ministère de l'Économie et des Finances optimise la gestion de la dette publique par la digitalisation, renforce la lutte contre la corruption et les Flux Financiers Illicites (FFI). Il a pour objectif de renforcer la résilience par une meilleure utilisation des fonds publics et une confiance accrue dans les institutions, en ciblant la gestion de la dette et les institutions de lutte contre la corruption par la digitalisation.

La BAD est omniprésente dans les infrastructures routières : 165 km de route sur la RN9, reliant Analamisampy et Manja, avec quatre ponts déjà bitumés ; 44 km de tronçon sur la RNT 12 A, avec cinq ponts entre Taolagnaro et Ebakika, dont la fin des travaux de construction est prévue en juillet 2025; 165 km de route sur la RNT 12 A, avec onze ponts prévus entre Ebakika et Vangaindrano. Le début des travaux est prévu pour bientôt.

La réalisation de ces travaux routiers entre dans le cadre du « Projet Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce » (PACFC), mis en oeuvre par l'Agence Routière, un organisme rattaché au ministère des Travaux publics.

Et d'autres projets multidimensionnels. Une fidélité, au fil des années, saluée à sa juste valeur par Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Économie et des Finances, dans son discours. C'est l'idylle parfaite entre la BAD et Madagascar.