Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui a entamé, depuis mercredi, une visite de deux jours au Sénégal a été reçu hier, jeudi 29 août, par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye au Palais.

Au sortir de leur entretien, ils ont fait part de la volonté des pays de renforcer leur coopération dans les domaines tels que l'agriculture, la formation professionnelle et technique, l'industrialisation et la digitalisation.

Le Sénégal et l'Espagne s'engagent à renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs d'activités. L'annonce a été faite par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye hier, jeudi 29 août lors d'une déclaration de presse en compagnie du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui a entamé depuis mercredi une visite de deux jours au Sénégal. « Nous avons convenu d'explorer les voies du renforcement de la coopération dans les domaines tels que l'agriculture, la formation professionnelle et technique, l'industrialisation et la digitalisation qui sont des priorités pour notre pays », a-t-il fait savoir. Pour lui, cette visite témoigne des liens d'amitié et de coopération cordiale entre le Sénégal et l'Espagne.

Le Chef de l'Etat souligne que c'est le sens de l'accord-cadre signé entre les deux pays et qui couvre des domaines de coopération variés comme l'agriculture, les infrastructures hôtelières, l'environnement, la défense et la sécurité, ainsi que la lutte contre la migration irrégulière. Il a ainsi fait part au Premier Ministre Espagnol de la volonté du gouvernement de lutter contre cette migration irrégulière. « Nous sommes préoccupés par les départs massifs à partir des côtes sénégalaises avec l'Espagne comme destination. Le gouvernement du Sénégal, sous la conduite du Premier ministre, travaille actuellement sur les voies et moyens de stopper les vagues de départs clandestins dans ce pays avec ses partenaires dont l'Espagne », soutient-il.

Les échanges entre le Chef de l'Etat et le chef du gouvernement espagnol ont porté sur d'autres sujets comme la situation au Sahel avec le terrorisme qui nécessite, selon Bassirou Diomaye Faye, une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux cotés des pays concernés car, dit-il, il est reconnu que les continents africain et Européen ont un destin sécuritaire lié.« Au plan international, nous avons noté que le Sénégal et l'Espagne ont des points de vue convergents notamment sur le respect du multilatéralisme comme fondement de la coexistence pacifique.

Pour le Sénégal, seule une approche multilatérale peut en effet aider à relever les défis globaux. C'est pourquoi nous réitérons notre soutien à l'initiative espagnole d'appuyer le multilatéralisme. pour une réforme de la gouvernance politique économique et financière », a laissé entendre le Président de la République. Selon lui, le Sénégal en tant que président du comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a fortement salué la décision de l'Espagne de reconnaitre le peuple palestinien. A ce propos, il indique que notre pays réitère sa condamnation ferme de la situation catastrophique à Gaza où la population vit une tragédie sans précédent et fait face à une violation des règles les plus élémentaires par la puissance occupante.

De son côté, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a magnifié « l'expérience de collaboration » entre son pays et le Sénégal dans le domaine migratoire. « Nous avons avec le Sénégal une excellente expérience de collaboration dans le domaine migratoire, qu'il faut renforcer », a-t-il relevé. Pedro Sánchez a par ailleurs réaffirmé de la volonté de son pays d'intensifier sa coopération avec le Sénégal, dans plusieurs autres domaines.