Afrique: L'OCI appelle au règlement des conflits par la voie pacifique et diplomatique (Déclaration de Yaoundé)

Yaoundé — L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a appelé, vendredi, à la nécessité de résoudre les différends et conflits persistants ou émergents par la négociation, la médiation, la conciliation et d'autres moyens pacifiques.

Dans une déclaration finale au terme des travaux de la 50ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, tenue à Yaoundé, l'Organisation a souligné la nécessité d'opter pour des moyens pacifiques pour régler les conflits en mettant en oeuvre les mécanismes politiques, diplomatiques et juridiques fondés sur les principes et normes universellement reconnus du droit international.

Dans ce sens, le conseil a exprimé ses préoccupations quant aux conflits armés en cours dans le monde, insistant sur l'impératif de mettre fin aux hostilités, d'éviter les pertes de vies humaines, d'augmenter l'aide humanitaire et de privilégier la diplomatie. Les ministres des AE ont, par ailleurs, réitéré leur soutien sans équivoque aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, notamment le non-recours à la force, l'égalité de souveraineté, le respect de l'intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures et le règlement pacifique des différends.

Concernant la question palestinienne, l'OCI a réaffirmé sa solidarité avec le peuple palestinien qui vit une situation humanitaire dramatique qui perdure depuis plus de 10 mois, à la suite de l'agression israélienne qui a couté la vie à plus de 40.000 Palestiniens. Elle a, à cet égard, appelé les pays du monde à agir impérativement pour mettre fin au crime de génocide commis par l'occupation israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et mettre en oeuvre les mesures provisoires ordonnées par la Cour internationale de Justice.

Les participants à cette session deux jours, placée sous le thème "Développement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI: Instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l'insécurité", ont notamment examiné les derniers développements de la question palestinienne, le processus de paix au Moyen-Orient et l'évolution de la situation dans la région du Sahel. Cette réunion a été également l'occasion d'aborder des thématiques politiques, économiques et sociales, ainsi que des questions liées au désarmement, et à la coopération entre l'OCI et les autres organisations et groupements internationaux et régionaux.