Maroc: La phase préparatoire du Recensement 2024 bat son plein à Fès

Fès — La ville de Fès s'apprête à participer au septième Recensement général de la Population et de l'Habitat (RGPH), prévu du 1er au 30 septembre 2024. Cette opération d'envergure nationale, menée sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, revêt une importance capitale pour le développement futur du pays et de ses régions.

A l'instar des autres villes du Royaume, la cité idrisside a entamé une phase cruciale de préparation les 30 et 31 août, consacrée à la reconnaissance du terrain. Cette étape préliminaire vise à familiariser les équipes de recensement avec leurs zones d'intervention respectives, avant le lancement officiel de la collecte des données auprès des ménages le 1er septembre. Dans une déclaration à la MAP, Adil El Hassani, superviseur communal d'une zone à Fès, a souligné que l'opération de reconnaissance du terrain a débuté avec pour objectif d'aider les enquêteurs et les contrôleurs à se familiariser avec leurs zones de recensement respectives.

Cette étape préparatoire vise à assurer que le travail de recensement démarrera de manière organisée le 1er septembre, a-t-il ajouté. El Hassani a précisé que sa zone de supervision compte 11 contrôleurs, chacun responsable de 4 enquêteurs, ce qui représente environ 60 personnes mobilisées pour l'opération. Il a fait savoir que le recensement s'étendra sur une période d'un mois, avec chaque zone de recensement comprenant en moyenne 300 ménages. Chaque enquêteur s'efforcera de couvrir l'ensemble des ménages qui lui sont assignés au cours du mois de septembre dédié au recensement.

%

Dans une déclaration similaire, Noha, enquêtrice participant à l'opération de recensement 2024 à Fès, a lancé un appel à la population. "Nous sollicitons la coopération des habitants pour que nous puissions réussir ensemble cet événement national. Nous sommes tous engagés, pour le développement de notre société et de notre pays en général", a-t-elle souligné. "Comme vous pouvez le constater, nous sommes aujourd'hui sur le terrain, car deux jours, les 30 et 31, sont consacrés à la reconnaissance des zones assignées aux enquêteurs.

Nous effectuons une mise à jour de ces zones pour identifier les changements éventuels et les nouvelles implantations," a-t-elle expliqué. Le RGPH 2024 se distingue par l'utilisation massive de la technologie. Les enquêteurs sont équipés de tablettes électroniques pour la collecte des données, ce qui représente une avancée significative par rapport aux méthodes traditionnelles basées sur le papier. Les enquêteurs participants à cette édition du recensement ont estimé que cette approche numérique permettra l'amélioration de l'efficacité de la collecte, à réduire les erreurs et à accélérer le traitement des informations.

A Fès, comme dans les autres villes du Royaume, les équipes sur le terrain profitent de ces deux jours de reconnaissance pour se familiariser avec leurs outils de travail et tester les applications de collecte de données dans des conditions réelles. Les autorités locales et les équipes du Haut-Commissariat au Plan (HCP) à Fès insistent sur l'importance de la coopération de tous les citoyens pour garantir le succès de cette opération. Ils rappellent que les informations collectées sont strictement confidentielles et ne seront utilisées qu'à des fins statistiques, conformément à la loi.

La participation active et honnête de chaque ménage est cruciale pour obtenir des données fiables et complètes, qui serviront de base à la planification du développement de la ville et de la région pour les années à venir.