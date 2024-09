Maroc: M. Mansouri souligne à Yaoundé la position solidaire du Maroc et son soutien inébranlable à la cause palestinienne

Yaoundé — Le soutien du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la cause palestinienne est inébranlable et n'est affecté par aucun changement ou conjoncture internationale, a affirmé, vendredi à Yaoundé, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Mustapha Mansouri.

Le soutien du Royaume du Maroc, sous le leadership de SM le Roi, Président du Comité Al Qods, à la question palestinienne est inébranlable et "n'est affecté par aucun changement ou conjoncture internationale, ni par les controverses et les enchères politiques", a souligné M. Mansouri, lors des travaux de la 50ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, précisant que cette position émane d'une conviction et d'une foi ancrées dans la conscience de tous les Marocains.

Mettant l'accent sur les défis auxquels fait face le Moyen-Orient, en particulier les évolutions géopolitiques exacerbées par les circonstances tragiques dans la bande de Gaza, l'ambassadeur du Maroc en Arabie saoudite a affirmé que le Royaume poursuivra ses efforts inlassables en vue de défendre les Lieux saints, à leur tête Al Qods Acharif, à laquelle SM le Roi accorde une attention toute particulière, en alliant l'action politique et diplomatique et le travail de terrain, à travers l'Agence Bayt Mal Al Qods, qui s'attèle à la mise en oeuvre de plans et de projets concrets visant essentiellement la préservation de son statut juridique, la sauvegarde de son identité civilisationnelle et le soutien de la population Maqdissie.

M. Mansouri a, dans ce sens, rappelé que SM le Roi a défini dans le discours prononcé à l'occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône, les règles de la position du Royaume du Maroc concernant la question du Moyen-Orient et la situation à Gaza, ce qui reflète l'intérêt particulier du Souverain et Son suivi personnel des développements dans cette région. Il s'agit, explique M. Mansouri, du soutien du Royaume du Maroc à des initiatives constructives visant à trouver des solutions pratiques, à parvenir à un cessez-le-feu tangible et durable dans la région et de la nécessité d'adopter une logique de recherche d'une solution définitive à ce conflit, au détriment de la logique de gestion de crise, insistant sur le lancement des négociations entre les parties concernées en vue de relancer le processus de paix dans le cadre d'une solution à deux États.

D'autre part, le représentant permanent du Royaume auprès de l'OCI a relevé que l'appartenance africaine du Royaume du Maroc l'incite à souligner l'importance du développement durable et à renforcer la coopération islamique commune au profit des États africains membres de l'organisation et à soutenir leurs économies à travers des initiatives de développement régional et des programmes concrets pour réaliser la prospérité et l'essor économique des peuples africains.

A cet égard, l'ambassadeur du Maroc en Arabie saoudite a cité l'Initiative Atlantique visant à permettre aux pays du Sahara et du Sahel d'accéder à l'Océan atlantique en mettant à leur disposition les capacités et l'expérience du Royaume. Il s'agit d'une initiative marocaine prometteuse qui contribuera à l'intégration des économies de ces pays, en soutenant les conditions d'une vie décente et du bien-être économique, et en promouvant les valeurs de tolérance et de coexistence pacifique pour leurs peuples, a-t-il noté, estimant que cette initiative est une véritable incarnation du thème retenu pour cette session.

M. Mansouri a, par ailleurs, fait savoir que le Maroc apprécie hautement l'appel à la tenue d'une conférence des donateurs de l'OCI pour soutenir les réfugiés et les personnes déplacées dans le nord-est du Nigeria, la région du Sahel et le lac Tchad, le 26 octobre 2024, au Royaume d'Arabie Saoudite. Cette session de deux jours, placée sous le thème "Développement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI: Instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l'insécurité", examine notamment des questions politiques, économiques et sociales, ainsi que les défis auxquels le monde musulman est confronté actuellement.