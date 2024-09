Maroc: OCI - L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif présente ses réalisations à Yaoundé

Yaoundé — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif relevant du Comité Al Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, a présenté à Yaoundé, ses réalisations lors de la 50ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

La participation de l'Agence, représentée par le directeur chargé de la gestion, Mohamed Salem Echarkaoui a été l'occasion de mettre en exergue les efforts du Comité Al-Qods et le bilan de ses réalisations au service de la population palestinienne. A cette occasion, l'Agence a mis à la disposition des différentes délégations participantes à cette session un rapport sur le bilan de ses réalisations pour la période entre la 49ème session tenue à Nouakchott et l'actuelle session.

Le rapport passe en revue les programmes et les projets les plus importants que l'Agence continue de mettre en oeuvre à Al Qods, dans le cadre de ses prérogatives pour accomplir son rôle social et humanitaire et sa contribution appréciée au soutien des institutions à Al Qods dans divers domaines sociaux. L'Agence a approuvé, depuis le début de l'année, un ensemble de projets de soutien social dans le domaine de la reconstruction, dont le programme de restauration locale qui concerne plus de 100 propriétés dans l'ancienne ville et quelques quartiers d'Al Qods.

Le plan d'action de l'Agence pour cette année prévoit également le lancement de sa stratégie numérique 2024-2027, portant sur cinq axes à savoir, l'incubateur de projets de la jeunesse palestinienne dans le domaine de l'innovation, la plateforme Maison du Maroc pour la préservation et la documentation du patrimoine matériel et immatériel d'Al Qods, la plateforme de commerce social et solidaire (Dalala) ainsi que la plateforme d'éducation à distance avec l'Université Al Qods, et des applications de jeu et de divertissement (Haya), destinées aux enfants et adolescents.

Par ailleurs, l'Agence poursuit la mise en oeuvre de ses programmes dans les domaines de l'assistance sociale au profit des catégories nécessiteuses et aux personnes handicapées, avec des projets de développement humain, de promotion culturelle et sociale, ainsi que des programmes pour la jeunesse et l'enfance. Selon le rapport, la période entre les deux sessions marquée par la poursuite des drames qui ont suivi les événements du 7 octobre 2023 a été caractérisée notamment par les Hautes instructions royales pour fournir de l'aide aux Palestiniens, ainsi que le succès du Royaume du Maroc dans l'acheminement de cette aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d'Al Qods. Grâce à la supervision directe par le Souverain de l'action de l'Agence, cette institution est animée par une forte volonté de continuer à oeuvrer au service d'Al Qods, afin de préserver le statut juridique et l'identité civilisationnelle, historique et religieuse de la Ville Sainte.