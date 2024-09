Tunisie: Ligue 1 / Coup d'envoi de la saison 2024-2025 - Qu'est-ce qui va changer?

Seize équipes sur la ligne de départ d'un marathon de 30 journées au moment où le football tunisien traverse une énième crise.

Contrairement aux 3 dernières saisons, le championnat démarre cette fois en retrouvant son ancienne et classique formule, celle d'une seule phase aller et retour. Assez de cette première phase et de ces play-off et play-out ! Mais justement, le retour à la formule classique veut-il dire que ce championnat est en passe de changer vers le meilleur et qu'il retrouvera un minimum de crédibilité?

Ceci dépendra des composantes de l'environnement de ce championnat. Clubs, stades, arbitres, joueurs, médias... Un regard assez objectif et pas émotionnel vous dira qu'on est encore loin du compte. Notre championnat reste populaire non pas parce qu'il est fort ou beau à voir, mais parce que le football et l'affiliation à un club sont deux «valeurs sacrées» du Tunisien passionné de football. Suivre son équipe tout au long de la semaine, regarder son match, ça fait partie de la vie quotidienne d'un simple supporter de club. Les matches, même si pauvres techniquement et se déroulant sur des stades pas très pratiques et pas modernes, sont encore suivis. On a aimé le football et on suit ce championnat quoique l'on dise.

Cela dit, cette admiration de coeur plutôt que de raison ne cache pas la dépréciation du produit championnat. Il n'y a plus de grands joueurs et vedettes qui drainent les foules, le public n'est pas encore autorisé à remplir les stades, les clubs sont endettés, les agents de joueurs font la loi avec une bonne partie de joueurs étrangers de deuxième ou de troisième choix, des arbitres contestés et en manque de confiance et de personnalité en grande partie, de la violence qui s'est déchaînée depuis des années et enfin une médiatisation classique et superficielle qui n'aide pas à vendre l'image que l'on veut, comment veut-on alors attendre que l'édition 24-25 sorte de l'ordinaire? D'autant que cette saison encore, le championnat coïncide avec la crise profonde de la FTF (première responsable du championnat et non la ligue qui demeure un «paravent» qui n'a aucun poids dans les décisions fermes). Ce championnat part avec beaucoup de doutes et de flou sur l'avenir de la FTF soumise à l'autorité stricte de la Fifa. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup d'amélioration tant que les problèmes de fond ne sont pas résolus.

%

A l'assaut de l'EST

Bien sûr que l'EST reste le premier favori à sa succession. Stable, capable de cacher ses problèmes et ses erreurs (tels les litiges des impayés d'El Houni), réaliste, l'EST a élevé la moyenne d'âge en ramenant Blaïli, Mokwena, Ben Mohamed, Jelassi, Ben Saïd et Lazzouni. Quelques jeunes ont été écartés pour chercher l'effet expérience. Ses adversaires ? Il faudra attendre les premières journées pour s'en assurer.

Le CA s'est bien renforcé, changeant complètement d'ossature, mais est-ce que ça va marcher ? Le CSS, lui aussi, a réussi un bon mercato et devrait être concurrent, mais l'EST a toujours cette distance. Pour l'ESS, c'est un club qui a réussi à payer ses dettes (très honorables), mais qui a un effectif moyen et des joueurs assez loin de ceux des favoris. Le ST et l'USM, deux outsiders sérieux, ont changé un peu avec le départ de certains cadres. Le renouveau qu'ils ont adopté, eux qui jouent en Afrique aussi, va-t-il fonctionner ? Pour le reste des équipes en lice, il y a un autre championnat beaucoup plus disputé, celui du maintien. Un groupe de 10 clubs n'a qu'une envie : terminer dans un classement honnête et éviter le purgatoire. Le titre, ça ne les concerne pas. Ils espèrent bien démarrer et capitaliser des points au classement. C'est que les premières journées sont souvent précises à ce sujet : ceux qui démarrent mal et enchaînent les défaites sont ceux qui se trouvent déjà dans la course au maintien.

Le programme

Aujourd'hui

Ben Guerdane

16h30 : USBG-CAfricain

Sousse

16h30 : ESS-OBéja

Métlaoui

16h30 : ESM-ASSoliman

Radès

19h00 : EST-USTataouine

Demain

Zouiten

16h30 : JSO-EGSGafsa

Djerba-Midoun

16h30 : ESZ-STunisien

Gabès

16h30 : ASG-CSSfaxien

Bizerte

16h30 : CAB-USMonastir