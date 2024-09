Tunisie: USBG - Le grand départ ?

Face à un adversaire de grand calibre, la mission paraît, a priori, délicate pour les hommes de Fakhreddine Galbi. Mais rien ne les empêche de penser à l'exploit.

Cet été, l'USBG n'a pu préparer sa dixième saison d'affilée en Ligue 1 dans la grande sérénité. Le départ de son président, Jlidi El Orf, l'artisan de cette historique accession, et le refus de Mehdi Dbouba qui lui a donné par la suite une grande dimension sur les plans national (3e place en championnat) et continental (3 participations en Coupe de la CAF) de revenir à la première responsabilité ont fait connaître au club les plus grandes frayeurs. La situation alarmante a été sauvée in extremis par la désignation d'un comité provisoire de sauvetage présidé par Fathi Hellal. Le nouvel entraîneur, Fakhreddine Galbi, a été mis dos au mur, avec l'obligation de reconstruire une nouvelle équipe dans un temps record. Tâche accomplie ?

La réponse du nouveau coach des Jaune et Noir se veut rassurante. «Certainement, ce n'est pas idéal pour nous de recevoir le Club Africain pour cette journée inaugurale, avoue-t-il. Avec deux matches de préparation (défaite contre l'OCK par 2 buts à 1 et nul par 1 à 1 avec l'ASG) nous sommes très en retard par rapport à notre adversaire du jour qui a, lui, fait le trop-plein en matches amicaux. Le seul avantage susceptible d'être en notre faveur, c'est de jouer à domicile, avec un grand public pour nous soutenir et rendre notre tâche un peu plus facile.

Confiance quand même

En réalité, c'est plus de peur que de mal. Même en une période très courte, l'équipe de Ben Guerdane a réussi à étoffer son effectif en piochant, comme d'habitude, dans les joueurs en fin de contrat, hors effectif ou sous forme de prêt des quatre grands clubs du championnat. Le dernier recruté est le jeune attaquant du CSS, Iyed Belwafi. Auparavant, Fakhreddine Galbi a bien sécurisé sa ligne arrière. Le portier du CA, Noureddine Farhati, a repris sa place dans les buts en remplacement du gardien issu du même club, Seifeddine Charfi, parti à l'ESZ. Sur le flanc droit de la défense, pas de regrets suite au départ de Ayoub Tlili à Al-Nejma de Bahreïn avec deux ténors des plus expérimentés engagés : Mohamed Lahbib Yeken et Zied Machmoum. Avec Jawhar Ben Hassen, c'est un beau trio qui va se disputer le poste de titulaire. Dans l'axe de la défense, c'est le grand renfort avec la venue de l'ex-Sang et Or Aymen Ben Mohamed.

Avec Mohamed Amine Bellakhel, Aziz Boucetta, Rayan Haddad, Ayoub Châabane, ce seront plusieurs hypothèses de choix pour une charnière en béton. Sur le côté gauche, Ghazi Abderrazak a rempilé pour une saison, avec un apport assuré dans le travail offensif. Le même pari de trouver la bonne assise défensive a été aussi gagné en milieu de terrain et la richesse en milieux récupérateurs. Jassem Abcha a prolongé d'une année son contrat et formera une excellente paire de demis sentinelles avec Mohamed Amine Meskini. Khemaies Mâaouani, qui a roulé sa bosse dans de nombreuses équipes, apportera, lui aussi, un grand plus dans ce secteur-clé avec sa grande expérience.

Tout comme le milieu central congolais Junior Amour Loussoukou qui sera bientôt qualifié après réception de sa carte jaune. La meilleure opération coup de maître, qui a mis du baume au coeur des supporters des «Jaune et Noir», c'est le maintien dans le groupe des deux leaders et milieux offensifs créateurs, Ayoub Mcharek et Houssem Habbassi. Il n'y aura pas le grand vide tant redouté après le retour de prêt à l'Espérance de Youssef Mosrati, et le choix de Amine Khalloufi d'aller à la Zliza de Gabès. Le seul compartiment qui n'aura pas fait le plein en renforts de poids jusqu'à maintenant, c'est la ligne d'attaque.

Certes, Nassim Sioud est toujours là, mais il ne s'est pas avéré le parfait successeur du grand Rafik Kamergi avec son record de 14 buts en une saison. Peut-être qu'avec les nouveaux arrivants Adem Ben Hamed, Iyed Belwafi, Brahim Bagaoud et Kais Fdhil, la bonne formule de fers de lance de pointe sera trouvée avec le temps, ce qui donnera plus d'équilibre à cette équipe de Ben Guerdane et la mettra bien à l'abri de jouer uniquement pour éviter la rétrogradation.