La 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, placée sous le thème «Développer les infrastructures de transport et de communication au sein de l'Organisation de la coopération islamique : un outil clé pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité», a été l'occasion d'examiner de nombreuses résolutions et questions urgentes dans divers domaines.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, s'est exprimé dans une allocution prononcée au nom de la Tunisie devant le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) dont la 50e session se tient les 29 et 30 août à Yaoundé (Cameroun), avec la participation de 57 pays islamiques.

A cette occasion, Mohamed Ben Ayed a réaffirmé la position de la Tunisie sur les causes importantes du monde islamique et insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité entre les pays islamiques et de redoubler d'effort à l'échelle internationale et onusienne pour mettre fin aux crimes contre l'humanité et génocide dont est victime le peuple palestinien.

Le secrétaire d'État a réitéré la position ferme de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir un Etat indépendant et pleinement souverain sur l'ensemble de son territoire, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

Il a, dans ce sens, exhorté la communauté internationale et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités pour mettre fin à l'agression génocidaire à Gaza et fournir une protection internationale au peuple palestinien.

Par ailleurs, M. Ben Ayed a eu, en marge de cette session, une série de rencontres bilatérales avec, notamment le Secrétaire général de l'OCI et les chefs de délégation de plusieurs pays membres de l'organisation. Ces discussions ont porté sur les moyens de renforcer la solidarité islamique ainsi que sur la coopération existante entre la Tunisie et ces pays dans divers domaines.