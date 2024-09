Tunisie: CA - Une victoire pour lancer sa saison

En football, une bonne entame sert toujours de catalyseur pour la suite, et le CA devra s'y employer dès aujourd'hui en croisant l'USBG.

Faut-il être excité pour la future saison clubiste pour autant? Au vu de l'effectif du CA, on ne peut qu'être en accord avec les objectifs fixés, soit un classement honorable. Non qualifié pour une compétition continentale, le Club Africain doit tout faire pour se réinventer cette saison et ainsi revenir dans le giron africain. Sur ce, en football, une bonne entame sert toujours de catalyseur pour la suite, et le CA devra s'y employer dès aujourd'hui en croisant l'USBG. Face à la toujours coriace équipe de Ben Guerdane, cet après-midi, Bettoni attend donc des siens qu'ils mouillent le maillot tout en se montrant impliqués et déterminés, quel que soit le résultat. Du talent à revendre, un effectif fourni en nombre et en valeur, un banc qui fait forcément des jaloux en L1 et un groupe techniquement au-dessus de la moyenne locale, le CA de cet exercice peut tenir la cadence jusqu'au bout.

Un banc assez fourni

Avec Bettoni aux manettes, le CA devra dès aujourd'hui, avoir un jeu porté vers l'attaque car il en a les armes, avec des joueurs à tempérament offensifs, tels que Khadhraoui, Arfaoui, Srarfi, Eduwo, Hamdi Laâbidi et Bilel Ait Malek alors que Kinzumbe devra prendre son mal en patience, sachant que le Certificat international de transfert n'est pas arrivé à temps. Sauf que l'approche tactique peut aussi s'avérer à la fois méticuleuse et complexe à assimiler.

%

D'où un certain mélange des genres de la part du coach, un technicien qui a récemment basculé du 4-3-3 au 4-1-4-1, en passant par le 4-2-3-1. Dès cet après-midi, selon ce que nous avons saisi, le coach espère tout d'abord un jeu identitaire, volontariste et pas forcément aux traits parfois spectaculaires. Bref, pour les nouveaux surtout, jeunes ou moins jeunes, cela demande une certaine capacité d'adaptation et d'anticipation que le technicien clubiste s'efforce à appliquer au sein du groupe. Au révélateur de l'USBG, le CA de Bettoni devrait se produire cet après midi via un plan en 4-3-3 avec Moez Hassen dans les buts, Zaâlouni et Shili, voire Tiny sur les flancs, Ben Abda et Bouabid dans l'axe (la qualification de Youssef n'étant pas encore validée), Ahmed Khélil dans un poste de sentinelle, faute de qualification de Semakula, Ghaith Sghaïer et Zemzemi en tant que demis gauche et droit, Khadhraoui sur le couloir gauche, Hamdi Laâbidi ou Srarfi sur l'aile opposée (Kinzumbe étant absent faute de CIT arrivé à temps), et Eduwo en pointe.