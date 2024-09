Tunisie: EST - Qu'on démarre bien !

Ce soir, les "Sang et Or" entament le parcours de la défense de leur titre. Sur le papier, ils auront la tâche facile face à l'US Tataouine, qui n'a entamé sa préparation d'intersaison que depuis neuf jours seulement.

Ce soir, les "Sang et Or" recevront en marge de la première sortie du nouvel exercice leur trophée de champions de Tunisie. Un trophée qu'ils chercheront à préserver lors du nouvel exercice. Et pour leur premier match de la saison, ils accueilleront l'Union Sportive de Tataouine, un adversaire largement à la portée sur le papier et qui se présente en mauvaise posture. C'est à cause des difficultés financières vécues par le club que l'équipe n'a entamé la préparation d'intersaison que depuis 9 jours seulement. Trop peu pour se présenter face au champion en titre qui, pour que la fête soit totale ce soir, aspire à obtenir une large victoire.

Youssef Abdelli à la manoeuvre !

Au vu des recrutements effectués durant l'été, Miguel Cardoso alignera ce soir un onze de départ new-look, en attaque notamment où on s'attend à ce qu'il aligne sur les couloirs Elias Mokwena et Youssef Belaïli respectivement à droite et à gauche. Yan Sasse évoluera en soutien à Youssef Abdelli qui remplacera en pointe Rodrigo Rodrigues, blessé. Memmiche et Ben Saïd sont en ballottage pour le poste de gardien de but avec un avantage pour Memmiche. Pour les autres postes, les doublures existent aussi au point que Cardoso a l'embarras du choix. Formation probable : Memmiche (Ben Saïd), Ben Ali (Bouchniba), Ben Hmida (Ben Mohamed), Tougaï, Meriah, Aholou, Tka, Belaili, Mokwena, Sasse et Abdelli.