Tunisie: Candidats pyromanes

L'Isie et le Tribunal administratif croisent le fer à travers les instruments juridiques et les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et la Constitution. Toutefois, s'ils peuvent retenir les candidats qui seront dans la course à la présidentielle, ils ne peuvent nous dire qui choisir. Car, c'est au final le peuple qui est dépositaire de ce pouvoir. C'est lui qui s'exprimera le 6 octobre prochain.

Mais alors que le processus électoral a pris de l'ampleur et de l'assurance et continue à gagner de plus en plus d'électeurs gagnés par l'idée de glisser dans l'urne les bulletins où ils auront coché le candidat de leurs choix qui pourra transformer leurs rêves en réalité, voilà que, chaque jour, les propos pyromanes de quelques candidats contre un président encore en exercice risquent de pousser ces électeurs à fuir les bureaux de vote le jour du scrutin comme le diable fuit l'eau bénite.

Force est aussi de reconnaître que le citoyen lambda, submergé par un lot de révélations inintelligibles, peine à se situer au sein de ce processus et ne ressent ni l'intérêt ni l'utilité de voter, ce qui risque de mettre à mal une démocratie axée sur le sens citoyen. On parle d'échecs, de mauvais choix, d'exclusion à grande échelle, mais on passe l'éponge sur les traîtrises, la corruption, la contrebande et les coups bas, rien que pour dénigrer le candidat Kaïs Saïed ou pour rabaisser le niveau de ses réalisations durant son mandat.

%

Certes, la haine est l'arme des faibles, et le défilé quotidien de certains candidats sur les réseaux sociaux débitant des discours assassins dénote en réalité leur incapacité à gagner les coeurs des électeurs sans arroser leurs adversaires de brimades, de remontrances et les minorer haineusement. Et on continuera, malgré tout, à accorder une autorité et un crédit presque surnaturels à ces oracles de notre temps, même s'ils se trompent sans cesse et ne parviennent point à expliquer toutes les crises traversées par notre pays et le rôle qu'ils ont joué pour alimenter les tensions.

Il n'empêche, la grande lacune qui ouvre la brèche à ces prédicateurs de l'hérésie et de la division ne peut être imputée au simple principe de vedettariat des candidats, mais aussi aux médias qui leur offrent sans vergogne l'occasion de déballer leur sac en direct.

En effet, les dérapages constatés lors de cette période électorale devraient tirer de leur sommeil les responsables concernés. Il faut montrer aux électeurs que malgré les embûches, il est possible de réussir et de retrouver les voies d'un avenir harmonieux.