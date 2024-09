Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Septembre 2024

Niger : Maradi - Une pluie diluvienne fait une vingtaine de morts

La Ville de Maradi a enregistré, le vendredi 30 Août 2024, une forte pluie qui a occasionné d'importants dégâts humains et matériels. De mémoire des anciens de la Ville, la localité n’a pas enregistré une telle pluie depuis des décennies. La situation était très préoccupante à telle enseigne que le Gouverneur de la Région, le Contrôleur Général de Police Mamane Issoufou et ses proches collaborateurs ont sillonné différents quartiers pour mesurer l’ampleur de la situation toute la nuit.Le bilan provisoire est lourd. A la date du vendredi vers 23 heures, il a été dénombré une vingtaine de personnes décédées, plusieurs dizaines d'autres blessées dont certaines gravement, des quartiers submergés, des voitures emportées par des eaux et l’axe routier de sortie vers Zinder complètement impraticable. Ce nombre effarant de victimes est dû aux effondrements des maisons, des murs et par noyade. Pour l’heure, il est attendu ce samedi une réunion autour du Gouverneur de la région pour faire la situation définitive. (Source : Anp)

Rwanda: Nouvelle vague de licenciements dans l'armée- Près de 200 officiers du rang congédiés

Au Rwanda, un communiqué daté du vendredi 30 août 2024, a annoncé une nouvelle vague de licenciements dans l’armée. Plus de 200 militaires, des officiers du rang, ont été congédiés par le président et commandant en chef des forces rwandaises, Paul Kagame.Parmi les officiers haut gradés congédiés, le major-général Martin Nzaramba, ancien commandant du centre de formation militaire de Nasho, déjà mis à la retraite en 2023, et le colonel et docteur Etienne Uwimana, directeur d’un département de l’hôpital militaire de Kanombe. En cause : une affaire de corruption et de détournement de fonds destinés au bien-être des soldats pour le premier, et une faute grave et violation des principes éthiques de l’armée pour le second, explique le porte-parole des forces rwandaises, le brigadier général Ronald Rwivanga. (Source : Rfi)

%

Gabon : Un an après le coup d’État - «Les finances publiques restent sous tension»

Il y a un an, le général Brice Oligui Nguema renversait le régime d'Ali Bongo le 30 août 2023. En toile de fond, un contexte socio-économique délicat. L'inflation élevée des dernières années a rongé le pouvoir d'achat des gabonais touché par un fort taux de chômage. Des défis socio-économiques de courts termes qui s'ajoutent à des besoins structurels de plus longs termes. Entretien avec Thomas Melonio, le chef économiste de l’Agence Française de Développement (AFD). Selon lui, « On observe une certaine résilience de l'économie gabonaise. Donc il n’y a pas eu de choc négatif ou d'effondrement si certains avaient pu craindre ce scénario. Il y a une bonne résistance des principaux critères macroéconomiques. ( …) Les finances publiques du Gabon restent sous tension. Il y a des attentes sociales très importantes dans le pays. (Source : Rfi)

Rca : Nouvelle rentrée académique 2024/ 2025- L’UNICEF appui en cash la scolarisation des enfants de la ville de Paoua,

Lancement officiel du projet « cash plus éducation » à Paoua par l’UNICEF en présence de la coordonnatrice de l’action humanitaire en Centrafrique, cheffe de mission. Un appui pour soutenir la résilience et scolarisation des enfants pour cette nouvelle rentrée scolaire.23 écoles ciblées de cette sous-préfecture sont bénéficiaires dudit projet. Les bénéficiaires sont notamment des enfants déscolarisés, vulnérables, des enfants vivant avec des handicaps et les filles-mères qui n’ont pas la capacité de poursuivre leurs études. Elle concerne uniquement le Fondamental 1 et 2. Chaque enfant bénéficiera de 45 mille francs, tous les trimestres pendant deux ans, c’est à dire jusqu’en 2026. (Source : abangui.com)

Togo : VIH/SIDA- Une feuille de route pour la pérennité de la riposte

Fort des progrès enregistrés ces dernières années dans la lutte contre le VIH/SIDA, le Togo veut pérenniser ses acquis. Le pays, soutenu par les partenaires techniques et financiers, a dans ce sens, entamé l’élaboration d’une feuille de route pour intensifier la riposte d’ici à 2030.L’initiative menée par le Conseil national de lutte contre le Sida et les IST (CNLS-IST), vise à renforcer le système de santé et garantir l'accès continu aux services de prévention, de traitement et de soutien pour toutes les personnes vivant avec le VIH. Concrètement, les acteurs impliqués vont se pencher sur les éléments clés de durabilité pour concevoir une feuille de route adaptée. “Cette feuille de route nous offrira l'opportunité d'approfondir certaines réflexions et de corriger diverses insuffisances”, a expliqué Damiengue Amoussou, coordonnateur national adjoint au Secrétariat permanent du CNLS-IST. (Source :alome.com)

Bénin : Inondations - Alerte à la vigilance dans 5 communes

En légère augmentation, les eaux du bassin du Niger pourraient induire une hausse des niveaux d’eau dans plusieurs communes, selon l’alerte de la Cellule interinstitutionnelle de prévision et d’alerte (CIPA) du Bénin. Une hausse du niveau d’eau est envisagée à Zagnanado, Bonou, et Adjohoun dans la basse vallée de l’Ouémé et à Malanville en raison de la légère augmentation des eaux du bassin du Niger.Il est relevé un niveau constant de l’eau dans le bassin du Mono, selon la Cellule interinstitutionnelle de prévision et d’alerte (CIPA) du Bénin.Les populations des communes en alerte sont appelées à la vigilance durant la période du 26 août au 5 septembre 2024.( Source :acotonou.com)

Mali : Axe Bamako – Pékin- Assimi Goïta au 9ème Forum de coopération Sino - africaine ( FOCAC)

Le Mali, sous la direction du Président de la Transition, Chef de l’État, le Colonel Assimi Goïta, participera au 9ème Sommet du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) qui se tiendra à Beijing du 4 au 6 septembre 2024.Ce sommet est une opportunité majeure pour renforcer les relations bilatérales entre le Mali et la Chine, en particulier dans les domaines de l’industrialisation, de la modernisation agricole, du développement des talents, ainsi que dans la coopération stratégique dans plusieurs secteurs clés pour le développement. (Source : abamako.com)

Sénégal : Un nouveau départ dans les relations sino-sénégalaises - Bassirou Diomaye Faye en Chine

La visite d’Etat du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, les 3 et 4 septembre, en République populaire de Chine, traduit la profondeur du partenariat stratégique liant deux pays attachés au raffermissement de leurs relations, a souligné, jeudi, à Dakar, Li Yan, ministre conseiller à l’ambassade de Chine au Sénégal.« Cette première visite en Chine du président Bassirou Diomaye Faye revêt une importance particulière et illustre le niveau élevé du partenariat stratégique global sino-sénégalais et la grande importance que nos deux pays attachent au raffermissement de leurs relations », a-t-elle notamment déclaré lors d’une conférence de presse. Elle a ainsi indiqué que le déplacement du chef de l’Etat sénégalais en Chine symbolise un nouveau départ dans les relations bilatérales.

Côte d'Ivoire : Pour participation à des faits de terrorisme- Des avoirs de 29 personnes

Quelque 29 personnes dont 15 burkinabè, 7 ivoiriens, 5 maliens, 1 gambien et 1 mauritanien, toutes inculpées pour leur participation à des faits de terrorisme en Côte d'lvoire, ont été inscrites sur la liste nationale des sanctions et gel des avoirs, rapporte un arrêté du ministre des Finances et du Budget. Ce document est intitulé « Arrêté N°0720/MFB/CAB du 22 août 2024, portant inscription sur la liste nationale des sanctions et gel des avoirs de monsieur Guindo Adou et vingt-huit autres personnes désignées pour participation à des faits de terrorisme » (Source : abidjan.net)

Burkina Faso : Conduite de la Transition - Une délégation gouvernementale à l’écoute des Forces vives

C’est un véritable marathon. Un exercice de redevabilité en une journée. C’est la mission confiée à la délégation gouvernementale dans les Cascades par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, et conduite par le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, Le Général de Brigade Kassoum COULIBALY. De Yendéré à Banfora en passant par Sindou, la délégation a échangé avec les forces vives de la région, elle a recueilli leurs préoccupations mais aussi et surtout les a encouragées dans les efforts quotidiens en faveur de la paix et la cohésion sociale dans la région.Dans son mot introductif aux échanges, le chef de la mission, le Général Kassoum COULIBALY a indiqué que la délégation ministérielle a été mandatée par le chef de l’Etat afin d’aller à l’écoute des forces vives des provinces et de lui rendre compte. Que ce soit dans les positions avancées ou avec les forces de défense et de sécurité ou même les leaders d’opinion, la délégation gouvernementale à Niangologo, Sindou et Banfora a donné la parole, écouté et noté les préoccupations des forces vives. ( Source :Burkina24)