Sénégal: Un atelier de production d'écrits en faveur des enfants d'agents de la Cour des comptes

Somone — Plus d'une centaine d'enfants des agents de la Cour des Comptes ont participé à un atelier de littérature et de production d'écrits, vendredi à Somone (ouest), en vue de les intéresser davantage à la lecture, a constaté l'APS.

"L'objet de cet atelier littéraire et de production d'écrits en faveur des enfants des agents de la Cour des Comptes, est [...] de renforcer leurs capacités dans le domaine littéraire, de les faire aimer la lecture, respecter les proses et surtout l'éloquence, afin que les enfants puissent arriver à communiquer, surtout dans ce monde où on est confronté à l'envahissement du numérique", a expliqué Mariama Nianthio Diagne, membre de la cellule communication de la Cour des comptes.

Cet atelier littéraire et de production d'écrits qui en est à sa deuxième édition, est axé sur le thème de la paix et de l'intégrité. Il vise notamment à "montrer aux enfants la valeur du livre et [à] leur faire connaître l'utilité de la lecture", a poursuivi Mme Diagne.

"L'atelier littéraire permet au moins de stimuler la création littéraire artistique et l'expression civique" des enfants, a relevé le magistrat Pape Gallo Lakh, secrétaire général de la Cour des comptes.

Il ajoute que cet atelier véhicule aussi des messages qui permettront aux enfants de "mieux apprendre la vie et les défis de la vie en société".

"Nous avons retenu comme valeur la paix et surtout l'intégrité pour que nos enfants puissent comprendre déjà l'importance de la coexistence entre êtres humains, entre collectivités mais aussi les valeurs de la Cour" des comptes, a expliqué M. Lakh.

Se félicitant de la "réussite" de l'édition 2024, Pape Gallo Lakh a aussi magnifié "les efforts du personnel de la Cour des Comptes".