Le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, de la transition écologique (METE) a présidé hier, vendredi 30 août, au nom du Pr Daouda Ngom, la cérémonie d'installation du comité national de pilotage du projet « Green jobs dans le Delta du Saloum pour les femmes et les jeunes ».

Initié en collaboration avec l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur l'appui financier de la coopération Allemande (BMZ), ce projet d'un montant global de 4 millions d'euros (2,4 milliards environ) pour une durée de quatre ans aborde les défis du changement climatique et les déficits de travail décent dans la mangrove du Delta du Saloum.

Les changements climatiques et la dégradation de l'environnement constituent l'un des plus grands défis au niveau mondial, avec des implications majeures pour la croissance économique, la sécurité, les revenus et les emplois. D'ailleurs, à l'heure actuelle, les changements climatiques menacent environ 1,2 milliard d'emplois dans le monde qui sont tributaires de l'environnement notamment l'agriculture, le tourisme, la pêche, la foresterie... Pour autant, estime Cheikh Sadibou Diop, directeur de cabinet du ministère de l'environnement,

« Le Sine-Saloum qui n'échappe pas à ce contexte lourd, difficile, étant une région naturelle riche en iles recouvertes de mangroves, de baobabs, de fromagers constituant un réseau d'innombrables babylones, où se mélangent eau salée et eau douche, est une contrée à adresser du fait de son intérêt, mais aussi de ses contraintes et de ses fragilités. A cela s'ajoute « une recherche faunique et culturelle très variée qui lui vaut une reconnaissance au niveau international en tant que réserve de biosphère, zone humaine d'importance internationale et site du patrimoine mondial », poursuit le Dircab du ministère de l'environnement qui indique que « Cette richesse spécifique tant végétale qu'animale, est le socle des principaux secteurs de développement socio-économique dans cette partie du pays comme l'agriculture et l'élevage».

C'est fort de ce constat, relève Cheikh Sadibou Diop, que « L'Etat du Sénégal, soutenu par ses partenaires au développement au premier rang desquels le BIT, a déployé d'importants moyens afin de conserver de manière durable son patrimoine naturel. Mais au-delà de cette biodiversité remarquable, on peut aisément comprendre le développement d'activités apicole... par les communautés... ». Ce projet du nom de « « Green jobs dans le Delta du Saloum pour les femmes et les jeunes », contient trois composantes dont la première, à en croire Elie Maxime Sogbossi, chef dudit projet, « consiste à l'amélioration des chaines de valeur qu'on a obtenues pour qu'elles soient plus compétitives, pour qu'on crée plus de valeur ajoutée, plus de revenus pour les femmes et les jeunes autour de la mangrove dans le Delta du Saloum en préservant la biodiversité qui y existe et que ces emplois soient économiquement et écologiquement durables ».

Et de poursuivre : « La deuxième composante, « c'est de renforcer tous les dispositifs qui existent, les structures techniques qui accompagnent les femmes et les jeunes en termes de création d'emplois et de façon technique sur les deux chaines de valeurs, renforcer la capacité de ces structures, à pouvoir accompagner le renforcement du dispositif qui existe et la création de l'emploi », a expliqué le chef du projet. La troisième et dernière composante, souligne M. Sogbossi, « consiste à renforcer tous les dispositifs de la protection sociale qui existent et aussi créer des opportunités pour faciliter l'accès à la protection sociale de notre cible aussi sensible dans le Delta du Saloum que sont les femmes et les jeunes... ». Ce projet table sur un objectif d'environ 2000 emplois verts d'ici à sa clôture.