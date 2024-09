Sénégal: Publireortage / Distribution de matériels électroménagers - Hometech marque son empreinte en proposant une expérience client unique

Devenir le numéro 1 du marché sénégalais en proposant une expérience client unique et en anticipant les attentes des consommateurs, c'est l'objectif visé par la société Hometech qui s'active dans la distribution de produits électroménagers. Avec la marque Hisense comme partenaire, Hometech offre une gamme variée de produits de dernière génération.

Créée en 2010, la société Hometech fait partie des leaders de la distribution de produits électroménagers au Sénégal. Son principal objectif est de devenir le numéro 1 du marché sénégalais en proposant une expérience client unique et en anticipant les attentes des consommateurs. Hometech offre une gamme variée de produits de dernière génération, notamment des téléviseurs, des micro-ondes, des cuisinières, des congélateurs, des climatiseurs entre autres. « Hometech se démarque par son engagement envers l'excellence, la satisfaction du client et une volonté d'innovation constante. Notre mission est de permettre au consommateur sénégalais de profiter d'une meilleure qualité de vie grâce à une technologie innovante et une expérience client exceptionnelle, fournir des produits adaptés aux besoins et préférences uniques au marché sénégalais », a fait savoir Oumou Touré, responsable création et développement à Hometech.

La société de distribution de produits électroménagers résume sa prouesse sur 4 valeurs. La première est l'accessibilité, c'est-à-dire rendre ses produits accessibles à tous. La deuxième est la qualité, la troisième a trait à la solidité, c'est-à-dire construire des relations solides avec ses clients en leur offrant une expérience personnalisée. Enfin l'innovation pour répondre aux besoins des clients. C'est pour ces raisons d'ailleurs que Hometech commercialise des marques comme Hisense.

En effet, depuis sa création en 2010, Hometech détient les exclusivités de la marque Hisense au Sénégal. Les deux sociétés ont pour ambition de participer au développement de l'événementiel au Sénégal, surtout du football académique. « On a lancé le sponsor de Hisense pour le Real Madrid. Depuis des années, les visions de Hisense sont intégrées dans les activités sportives avec les sponsors de Word Cup et de Europ Cup. Maintenant nous voulons intégrer la même stratégie au niveau des club locaux pour faire plus de sponsoring pour leurs activités sportives », annonce Ibrahim Hawila, directeur adjoint de Hometech.