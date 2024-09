Ile Maurice: Des plaintes déposées d'ici la semaine prochaine

Depuis la violente altercation entre des membres de la force policière et ceux du mouvement Rann Nou Later à Côte-d'Or, mardi, lors d'une manifestation pacifique, il y a eu quatre interpellations et une arrestation.

Celle de Viralen Sooben, ancien président du conseil de district de Moka, sous une charge provisoire de «molesting police officer». D'autres arrestations suivront-elles dans les jours à venir ? Selon des sources officielles de la police, l'enquête sur ladite manifestation et son déroulement est toujours en cours.

Quant à Rajen Narsinghen, juriste et ex-chargé de cours de l'université de Maurice, également présent lors de cet affrontement où il a été blessé puis admis en clinique, il est rentré chez lui dans la journée de jeudi. «Je suis sorti de la clinique contre les avis de mes médecins car je n'en pouvais plus. Je m'en remets tout doucement car les douleurs demeurent, notamment aux genoux et dans le bas du dos. Je me fais suivre par plusieurs médecins.

Il me faudra quelques jours de repos.» Une fois rétabli, le juriste ne se contentera pas de rester les bras croisés, dit-il. «À ce jour, la police ne m'a pas convoqué ni sollicité pour une quelconque déclaration. Dès que j'irai mieux, j'entamerai les actions nécessaires. Parmi elles, des plaintes civiles et criminelles. Je peux reconnaître et identifier au moins trois policiers en civil qui m'ont malmené...»