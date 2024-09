Ile Maurice: Cyclisme - Une dernière course de préparation avant le Tour de la Réunion

La Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) organise une course dans le nord de l'île demain. Longue de 84 kilomètres, elle réunira les catégories élite, junior, cadet, pass-cycliste, Masters et féminines 17 ans et plus.

Ce sera la dernière course de préparation pour les sélectionnés pour le Tour de la Réunion qui se tient du 7 au 15 septembre. Justement, Aurélien de Comarmond, qui aura le rôle de leader pour cette épreuve, est rentré de France mercredi et sera au départ en compagnie des quatre autres membres de la sélection que sont Hanson Matombé, William Piat, Toréa Célestin et Noah Ong Tone.

Notons que trois autres Mauriciens seront du voyage à l'île soeur. Il s'agit de Lucas Froget, Jeremy Raboude et Thibault L'Espérance. Le premier nommé était en stage en France - au sein de l'Amicale Cycliste Bisontine - et rentre dans quelques jours. Il fera le Tour de la Réunion sous les couleurs de l'équipe de Haute-Savoie qui n'avait engagé que quatre coureurs. Quant à Raboude et L'Espérance, ils rejoindront une équipe d'entente avec des Français. «Le déplacement de Lucas Froget et Jeremy Raboude est financé par la fédération alors que celui de Thibault L'Espérance est pris en charge par KFC», précise Jean-Philippe Lagane, président de la FMC.

Le départ et l'arrivée de la course de demain seront jugés dans le chemin privé de Terra à Belle-Vue-Harel. Le parcours est le suivant : Rond-point Belle- Vue TAG - RP Mapou TAG - RP Labourdonnais TD - RP Forbach TD - RP Goodlands by-pass TAD - RP Goodlands/ Cottage TD - RP VIP Goodlands TAD - Poudre-d'Or TAD/TAG - Feux Haute-Rive TAG - feux Roches-Noires TAG - Poste-Lafayette - Bras-d'Eau TAD - village de Roches-Noires - feux Roches- Noires TD - feux Haute-Rive TAD - Poudre- d'Or TAG - feux Piton TD - Mount TAG - D'Epinay TAD - D'Epinay Restaurant Loulou TAG - Congomah - Les Mariannes TAG - Eau-Bouillie - Salazie TAG - jonction Salazie vers Nicolière TAG - jonction Port-Louis/Old Flacq Road TAG - Grande-Rosalie - Mount TAD - feux Piton TAG - RP Mapou TD - RP Belle-Vue TAD - arrivée Route Privée de Terra.