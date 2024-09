Ile Maurice: Cyclisme - Alexandre Mayer monte en puissance

Alexandre Mayer continue d'enchaîner les courses dans le cadre de sa préparation pour les Championnats du monde prévus du 21 au 29 septembre en Suisse. Le triple médaillé d'or de la première édition des Championnats des îles de l'océan Indien monte en puissance comme en témoignent ses récents résultats.

Alexandre a réussi une prestation très honorable lors du Grand Prix de Plouay classé UCI 1.2, le 25 août. Celui-ci reste la plus grande course amateur de Bretagne avec désormais de jeunes professionnels au départ. Outre les meilleurs clubs bretons, on retrouve aussi les coureurs de équipes UCI de niveau ProTeam ou Continentale (2e et 3e divisions internationales).

Aligné sous les couleurs du Centre mondial de cyclisme, notre compatriote a pris la 37e place à 2 minutes et 54 secondes du vainqueur, le Français Pierre-Henry Basset du CIC U Nantes Atlantique, qui a bouclé les 187 kilomètres en 4h17:46 devant son coéquipier Clément Braz Afonso.

«Je sens que j'ai progressé énormément cette année et je suis capable de courir avec les meilleurs élites français et même les coureurs des formations continentales qui étaient présents. La course était dure lors des premiers tours et un groupe est parti très tôt dans la course. Il a eu jusqu'à 3 minutes d'avance. Derrière, dans le peloton ce n'était pas vraiment contrôlé et ça attaquait dans chaque bosse. Je me suis accroché et sur le final, dans les deux derniers tours, j'avais encore la force pour essayer de me glisser dans les coups. Finalement, je finis dans le peloton mais je suis vraiment satisfait de cette performance», nous a-t-il confié.

Alexandre a enchaîné avec une course élites et Open 1, 2, 3 le lendemain. Il s'agissait de la deuxième manche du Challenge SudOcéane 2024 organisée par le CC Concarnois à St-Philibert Trégunc dans le Finistère. Elle se composait de 15 tours d'un circuit de 7,86 km chacun, soit 117,9 kilomètres au total. Il a pris une bonne 8e place à l'arrivée. Tout cela est très positif à une vingtaine de jours des Mondiaux à Zurich en Suisse (21-19 septembre).