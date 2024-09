Sénégal: Kaolack - Mouhamadou Moctar Watt décline sa feuille de route à la tête de l'exécutif régional

Kaolack — Le nouveau gouverneur de Kaolack (centre), Mouhamadou Moctar Watt, compte exercer ses attributions en tenant compte de la volonté de plus en plus affirmée du citoyen d'être au centre de la décision publique, en vue de promouvoir une plus grande participation des populations.

"Nous sommes appelés à exercer nos attributions dans un contexte de plus en plus mouvant voire mutant, marqué par la volonté du citoyen d'être au centre de la décision", a-t-il fait observer vendredi lors de son installation officielle dans ses fonctions.

M. Watt, fort de ce constat, a promis de mettre en avant une animation administrative apte à favoriser une plus grande participation des citoyens à la décision publique.

"Assumer les charges d'autorité administrative appelée à animer l'action administrative, à impulser le développement à l'échelle territoriale, relève d'une responsabilité avérée car en l'espèce, elle est délégataire des pouvoirs du président de la République et de représentant des membres du gouvernement", a-t-il déclaré.

M. Watt, précédemment gouverneur de la région de Matam (nord), a été installé dans ses nouvelles fonctions de chef de l'exécutif régional de Kaolack par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine.

M. Watt succède à Ousmane Kane, nommé gouverneur de la région de Dakar.

"Cette marque de confiance montre à suffisance les qualités professionnelles de ces deux émérites hauts fonctionnaires de l'Etat qui ont fait leur preuve dans toutes les circonscriptions administratives qu'ils ont eu à diriger", a souligné M. Tine, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Ousmane Kane, qui a passé un peu plus de deux ans à Kaolack est "un fonctionnaire chevronné et expérimenté dont les états de service dans toutes les circonscriptions où il a servi, force respect et admiration, rendant service à son pays avec dignité, abnégation et loyauté donnant satisfaction durant tout son parcours professionnel", a-t-il dit.

"Les témoignages forts élogieux de chefs religieux que j'ai eu à rencontrer hier (jeudi) à l'occasion des visites de courtoisie, et des élus ici présents confirment la bonne tenue de l'administration régionale par Monsieur Ousmane Kane et sa parfaite collaboration avec les acteurs territoriaux de toutes obédiences", a magnifié Jean-Baptiste Tine.

La région de Kaolack se retrouve entre des "mains sûres" avec Mouhamadou Moctar Watt, "un homme du sérail qui s'est toujours illustré par son sérieux, sa rigueur et sa compétence".

Le nouveau gouverneur de la région de Kaolack est "reconnu pour sa diligence et le suivi régulier dans le traitement des dossiers auxquels il a toujours apporté un soin tout particulier. Des qualités professionnelles sous-tendues par un parcours académique et une carrière riche", a soutenu le ministre de l'Intérieur.

Le désormais ex-gouverneur de Kaolack a remercié ses collaborateurs, les préfets et sous-préfets en poste dans cette région, les forces de défense et de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat et autres administrés.

"Ensemble, nous avons conduit une politique d'intérêt régional rigoureuse, sans faiblesse et sans compromission. C'est ainsi que j'ai toujours conçu ma mission pour l'application impartiale des lois et mise en place d'une administration proche et accessible afin de répondre à l'attente de nos concitoyens", a dit Ousmane Kane.