Algérie: Présidentielle - La campagne électorale entame sa dernière ligne droite pour convaincre

ALGER — La campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre entre dans sa dernière ligne droite, avec une intensification des efforts de la part des trois candidats, qui focalisent leurs discours sur les préoccupations des citoyens afin de les convaincre et de gagner leur confiance, rapporte la presse nationale samedi.

Le journal El Moudjahid souligne que la campagne électorale a achevé "sa deuxième semaine et entamé sa dernière ligne droite, avec encore plus d'intensité de la part des candidats et de leurs représentants, en vue de parachever, le 3 septembre, cette étape cruciale consacrée à la sensibilisation des électeurs à la vulgarisation et au développement des grands axes" de leurs programmes respectifs.

"Il reste encore 4 jours de débats, de meetings, d'interventions médiatiques et de contacts directs avec la base pour espérer recueillir le maximum de suffrages", ajoute le quotidien.

Sous le titre "La dernière ligne droite", El Watan souligne que "les trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre, MM Abdelmadjid Tebboune, Youcef Aouchiche et Abdelaali Hassani Cherif, ont encore quatre jours pour convaincre les électeurs, avant le silence électoral obligatoire qui débutera mercredi prochain".

"Dernière ligne droite pour convaincre les électeurs, les trois candidats à fond la caisse", titre L'Echo d'Algérie, qui note que "les candidats insistent sur l'enjeu crucial de la présidentielle, qui connaît une dynamique soutenue", et focalisent leurs discours sur "les préoccupations des citoyens afin de les convaincre et de gagner leur confiance".

Le journal Echaab estime, pour sa part, que la campagne électorale entre dans sa phase finale, avec une "dynamique croissante" dans la capitale, soulignant qu'à une semaine de l'élection présidentielle, les candidats et leurs représentants "intensifient leurs efforts" pour mobiliser les électeurs le jour du scrutin.

Lui emboîtant le pas, El Badil indique que les trois candidats, dont la campagne électorale a entamé sa troisième et dernière semaine, se préparent "activement", conscients que les détails qu'ils mettent en avant pour présenter leur programme électoral pourraient faire toute la différence, voire modifier la dynamique de la compétition et favoriser l'un d'eux dans leur aspiration à accéder au Palais d'El Mouradia.

"La dernière ligne droite", titre également Horizons, qui rapporte les propos des trois candidats lors de meetings populaires. Il s'agit du candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, qui souligne, depuis Oum El Bouaghi, le devoir national de voter, du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, qui promet, depuis Djanet, de rester "fidèle au serment des Chouhada et des Moudjahidine", et du candidat du Mouvement pour la société de la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, qui s'engage, lors d'une tournée dans le sud du pays, à "concrétiser le développement dans les régions frontalières".

El Massa a également mis l'accent sur les déclarations de M. Aouchiche, qui s'engage "à édifier une Algérie forte et fière de ses composantes identitaires", de M. Abdelmadjid Tebboune, qui promet de mettre en oeuvre des projets de développement dans le sud, et de M. Hassani Cherif, qui envisage de transformer certaines villes en grands pôles économiques.

Dans le même ordre d'idées, le quotidien Echourouk indique que la campagne électorale est entrée dans sa phase finale, estimant que la dernière semaine sera marquée par une "dynamique importante".

Par ailleurs, El Khabar traite de l'impact de l'élection présidentielle au niveau des collectivités locales, notant que les citoyens espèrent que ce scrutin contribuera à rattraper le retard en matière de développement dans certaines régions et à initier des projets stratégiques.

Le Quotidien d'Oran, Le Soir d'Algérie et L'Expression ont mis en lumière les principales activités des candidats et de leurs représentants au cours du week-end, toutes visant à gagner la confiance et les voix des électeurs.

Enfin, le quotidien El Wassat a consacré son éditorial à la participation aux prochaines élections, sous le titre "L'enjeu de la participation", soulignant que les rendez-vous électoraux, qu'ils soient locaux, législatifs ou présidentiels, sont liés à une forte participation, indépendamment de la dichotomie entre victoire et défaite, afin de confirmer la volonté populaire. Cette participation dépend de la capacité des candidats à convaincre les citoyens de l'importance de leur engagement dans la scène politique nationale, ajoute le journal.