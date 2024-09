Algérie: Clôture à Alger de la manifestation 'Soirée sans voiture'

L'Assemblée populaire communale d'Alger-Centre a clôturé, vendredi, son programme hebdomadaire, "Soirée sans voitures", avec plusieurs activités éducatives et ludiques qui ont ouvert la capitale Alger, au public et aux familles, à l'occasion des vacances scolaires de la période estivale.

"Soirée sans voitures" est une manifestation à caractère "socio-culturel" organisée, depuis le 12 juillet dernier, sous l'égide de la Wilaya d'Alger, visant notamment à, "redynamiser l'animation culturelle dans la Capitale Alger et sensibiliser sur la nécessité du respect de la propreté de la ville et de l'environnement, ainsi que la création d'espaces de divertissement aux enfants et aux familles durant la période estivale", a expliqué le directeur général de l'Office de la promotion culturelle et artistique (OPCA) de l'APC d'Alger-Centre, Mohamed Amine Zemam.

Cette manifestation est pour l'APC d'Alger-Centre une opportunité pour programmer une série d'activités, éducatives, culturelles et environnementales de sensibilisation, entamée dès la fin de l'après-midi jusqu'en fin de soirée, où les nombreuses familles présentes ont pu se délecter, pour ce dernier vendredi, avec le qcid du chanteur chaâbi Nacer Mokdad.

Réparties sur plusieurs stands tout au long du tronçon de la rue Didouche-Mourad compris entre la place Maurice-Audin et La Grande Poste, les activités au programme ont été conduites par différents organismes officiels, culturels, sportifs et sociaux, dépendant de l'APC d'Alger-Centre, de la Wilaya d'Alger et du ministère de la Jeunesse et des sports.

S'adressant essentiellement aux enfants, les activités ont concrètement consisté en, des espaces de jeux, des ateliers, scientifiques, de dessins et coloriage, de protection de l'environnement, ainsi que de jeux éducatifs, d'exhibitions sportives et de prestations clownesques.

Ainsi, plusieurs artisans ont tenu des stands dédiés aux bijoux traditionnels et autres fantaisies, à la maroquinerie, aux souvenirs d'Alger la Capitale, à l'étalage des robes traditionnelles de toutes les régions d'Algérie, attendant leurs potentiels clients, contraints par leurs enfants de suivre quelques mètres plus loin, un court spectacle de marionnettes, sensibilisant au respect de l'environnement.

D'autres espaces de sensibilisation aux opérations de recyclage des déchets et la récupération d'objets pour leur donner une seconde vie, ainsi qu'au respect du travail de la terre et de la faune, ont attiré la curiosité des enfants qui ont, par ailleurs, appris à retourner la terre, planter des tiges et semer des graines, tout en contemplant, à côté de leur lieu d'apprentissage, quelques volatiles, dont de grands paons aux plumages multicolores qu'ils ouvraient et exhibaient au public, comme de grands éventails de décoration.

Des jeux éducatifs, scientifiques et culturels d'éveil de l'intérêt pour l'astronomie, des jeux vidéo, des parties d'échecs, des toboggans et un circuit de vélos, ont fait le bonheur des enfants et des adolescents accompagnés de leurs parents, de différents quartiers d'Alger et environs.

Un groupe de jeunes comédiens en devenir, inscrits dans les classes du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA) interprétaient en musique plusieurs saynètes, "un avant-goût aux enfants, selon l'un d'eux, pour les inciter à faire du théâtre".

Des fresques aux différentes thématiques, réalisées en temps réel devant le public, par des jeunes artistes-peintres autodidactes, ont également attiré le regard de beaucoup de visiteurs.

Pour le dernier vendredi de cette manifestation, Alger-Centre a brillé et permis à tous ses visiteurs en famille, d'Alger, des localités environnantes, et ceux de la diaspora algérienne établie en Europe, notamment, de prendre du plaisir entre la visite des différents stands et les prestations des cafés et restaurants restés ouverts pour les servir.