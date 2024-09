Algérie: La Slovénie réaffirme son soutien permanent et continu au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination

ALGER — La République de Slovénie a annoncé, par la voix de la vice-Première ministre, ministre des Affaires étrangères, Mme Tanja Fajon, la position ferme et constante de son pays concernant la question du Sahara occidental, et son soutien permanant et continu au droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux résolutions de la légalité internationale, démontant ainsi les mensonges du Maroc sur le soutien de Ljubljana à son occupation illégale du Sahara occidental.

Il y a près de trois mois, le Maroc nous a débité, à travers une avalanche de dépêches largement relayées par ses médias officiels et officieux, des mensonges selon lesquels la République de Slovénie aurait changé et revu sa position sur la question du Sahara Occidental et que la ministre slovène des Affaires étrangères, qui était alors en visite à Rabat, avait annoncé ce changement fondamental dans la politique étrangère de son pays depuis Rabat, confirmant ainsi, selon les présomptions du Maroc, que la République de Slovénie avait rejoint la liste des pays soutenant la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental et le plan d'autonomie.

Mais comme dit le proverbe, la corde du mensonge est courte, voici donc que la République de Slovénie annonce depuis sa capitale et par la voix de sa vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, Tanja Fajon, sa position ferme et constante concernant la question du Sahara occidental ainsi que son soutien permanent et continu au droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux résolutions de la légalité internationales émanant de l'Assemblée Générale (AG) ou du Conseil de sécurité de l'ONU.

%

La République de Slovénie ne s'est pas contentée de la déclaration faite par la ministre Tanja Fajon à la presse, et a tenu à concrétiser sa position par un communiqué officiel conjoint, un communiqué signé par la ministre slovène des Affaires étrangères et son homologue algérien M. Ahmed Attaf au terme de leurs discussions tenues vendredi dans la capitale Ljubljana.

Les deux parties ont publié le texte du communiqué conjoint sur les pages officielles des ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Les victoires fictives du Maroc s'effondrent ainsi une à une, ses mensonges et ses fables sur le soutien international à son occupation illégale des territoires sahraouis s'écroulent l'un après l'autre tout comme ses allégations sur l'accroissement du nombre de pays reconnaissant et soutenant le plan d'autonomie en tant que solution au conflit du Sahara Occidental.

En fait, le régime du makhzen a, cette fois, raté son coup en mettant la pression sur la République de Slovénie, un pays qui a une longue histoire avec le principe du droit des peuples à l'autodétermination, un pays dont l'indépendance est le fruit de ce principe qui constitue le fondement de sa politique extérieure depuis des décennies.