Algérie: Début du déchargement lundi de la cargaison du fioul algérien au port de Tripoli

ALGER — Le ministère libanais de l'Energie et de l'Eau (MEE), a annoncé, samedi, dans un communiqué, que l'opération de déchargement du pétrolier algérien transportant le fioul nécessaire pour la production de l'électricité au Liban, sera entamée lundi après-midi, affirmant avoir finalisé tous les préparatifs logistiques et techniques au niveau des installations pétrolières du port de Tripoli.

"Contrairement à toutes les rumeurs tendancieuses et les informations malveillantes circulant, le ministère affirme avoir finalisé tous les préparatifs logistiques et techniques au niveau des installations pétrolières du port de Tripoli, dont le nettoyage des réservoirs de pétrole et des infrastructures maritimes", a précisé le ministère dans un communiqué rapporté par l'Agence Nationale de l'Information libanaise (NNA), ajoutant que "le ministère a autorisé le déchargement du tanker dans les réservoirs, cependant, la hauteur des vagues empêche, jusqu'à présent, l'accostage et le déchargement de la cargaison".

"Les équipes maritimes affirment que le pétrolier devrait entrer au port de Tripoli lundi à 10h00, et que le déchargement du fioul dans les réservoirs commencera à 14h00. L'opération de déchargement se poursuivra 48 heures", ajoute le communiqué.

La première cargaison de fioul algérien était arrivée au port de Tripoli, mardi dernier, dans le cadre du soutien de l'Algérie au Liban afin de l'aider à surmonter la crise d'électricité qu'il traverse, en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune portant approvisionnement du Liban, pays frère, en énergie.

"Suite au don de fioul de haute qualité produit par les raffineries algériennes, offert par les autorités de la République algérienne démocratique et populaire en vue de répondre aux besoins urgents du Liban, le ministère libanais de l'Energie et de l'Eau se félicite de ce don et réitère ses remerciements au président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, pour cette généreuse initiative affirmant que l'Algérie a toujours soutenu le Liban notamment en période de crise", lit-on dans le communiqué.

Après avoir réitéré ses remerciements à "l'Etat frère de l'Algérie, Président, Gouvernement et Peuple, pour avoir soutenu le Liban en cette conjoncture difficile et critique", le ministère libanais a appelé à "faire preuve de prudence face à ceux qui pêchent en eaux troubles", affirmant être "en contact quotidien et continu avec les autorités algériennes concernées, représentées par le ministère algérien de l'Energie et des Mines, pour protéger les intérêts des deux peuples frères et contribuer à la promotion de leurs relations privilégiées et de leur avenir commun".