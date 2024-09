Congo-Brazzaville: Agroforesterie - Le Congo concède plus de 21000 hectares à la société chinoise Xian He

Une convention de valorisation des bois de plantation forestière domaniale a été signée, le 30 août à Brazzaville, entre la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, et le patron de Xian He Congo Sarl, Yong Qing Zhu. La société concessionnaire va y réaliser des plantations industrielles d'eucalyptus et de pins sur une superficie totale de 21268 hectares (ha), dans les départements du Pool, de la Lékoumou et du Niari.

La convention d'exploitation comprend un premier bail emphytéotique sur le bloc d'Obili, d'une superficie de 20 216 ha, à Zanaga, dans le département de la Lékoumou, et le bloc de Malolo d'une superficie de 360 ha, à Louvakou, dans le département du Niari. La concessionnaire va y développer l'afforestation, l'exploitation et le reboisement des essences d'eucalyptus et de pins.

Le second bail emphytéotique porte sur le massif du Pk45, d'une superficie de 692 ha, à Ignié, dans le département du Pool. La compagnie Xian He Congo Sarl s'est engagée à y réaliser une exploitation et un reboisement avec les mêmes essences. Celle-ci entrevoit d'investir environ 20 milliards FCFA au cours des prochaines années et de créer plus de 500 emplois directs. La compagnie Xian He Congo pourrait aussi développer des industries de déroulage d'une capacité de 5 à 10 000 feuilles par jour.

D'après le président directeur général de Xian He Congo, Yong Qing Zhu, une unité de fabrication de contreplaqués, de traitement de la résine de pin et une menuiserie moderne vont être installées pour aider à ravitailler le marché local et international. La signature de ces baux constitue, pour la société bénéficiaire, l'aboutissement d'un long processus de négociations avec le gouvernement congolais, près de dix mois après l'officialisation du protocole d'accord signé début novembre 2023, à Brazzaville.

Le promoteur de Xian He Congo s'est montré rassurant sur l'avenir de son projet de valorisation des bois de plantation forestière domaniale. « Cette cérémonie de signature est une preuve de notre volonté à apporter la contribution au développement socio-économique de la République du Congo, à travers la création d'emplois et la formation des jeunes dans divers sous-secteurs. La société Xian He Congo Sarl est la filiale congolaise du groupe basé à Zhejiang, en Chine, qui a fait et continue de faire ses preuves dans la sous-région par la mise en valeur des plantations forestières », a assuré Yong Qing Zhu.

Un autre cap a été franchi dans la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière d'économie verte et du processus de diversification économique, a estimé la ministre Rosalie Matondo. En plus des installations industrielles, la concession engage la compagnie à élaborer un plan d'aménagement, dans un délai n'excédant pas trois ans, sous la supervision de l'administration forestière. Xian He Congo devrait mettre en place une unité de transformation adaptée pour la transformation des bois de petit diamètre issus des plantations.

« Ce projet va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population riveraine et au développement local, notamment à travers l'installation de certaines infrastructures de base et une redevance par mètre cube de bois de plantation produit, destiné à alimenter un fonds de développement local. Ce fonds servira à financer des micro-projets portés par la population locale », a déclaré la ministre de l'Economie forestière, annonçant la tenue d'une concertation sur l'accès à l'électricité censée associer l'opérateur public, l'Énergie électrique du Congo.