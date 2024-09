Algérie: Présidentielle - Laagab préside une séance de travail pour l'évaluation des préparatifs de la prise en charge des journalistes concernés par la couverture de l'évènement

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, a présidé samedi à Alger, une séance de travail consacrée à l'évaluation des derniers préparatifs de la prise en charge des journalistes concernés par la couverture de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, a indiqué un communiqué du ministère.

"Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle prévue le 7 septembre 2024, le ministre de la communication, Dr. Mohamed Laagab, a présidé le 31 aout 2024, au Centre international de Presse (CIP), une séance de travail, consacrée à l'évaluation des derniers préparatifs de la prise en charge des journalistes concernés par la couverture de l'élection présidentielle", précise le communiqué.

Selon le communiqué "le Centre international de Presse (CIP) assurera la confection des badges au profit des journalistes nationaux, et des correspondants permanent de la presse étrangère accrédités", ajoutant que la remise des badges aux journalistes accrédités débutera à partir du 2 septembre 2024, au niveau de l'entrée N 3 du Centre international de Conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal", réservée aux médias.

"Les médias accrédités (nationaux et étrangers) souhaitant inviter des experts et analystes, pour animer des conférences au CIC, sont tenus d'informer, au préalable, les services du ministère de la Communication, de la liste nominative, afin de leur permettre de les accréditer et préparer leurs badges", a ajouté le communiqué.

En outre, "le CIC met à la disposition des journalistes, à titre gracieux, tous les moyens techniques, audiovisuels et logistiques, afin de leur faciliter la couverture médiatique de l'élection présidentielle, à savoir des salles dotées d'ordinateurs connectés à internet à haut débit, réservées à la presse écrite et électronique, des studios et plateaux pour les chaines de télévision (TV) et radio, ainsi que des salles de montage pour les infographistes.

De son côté, l'agence Algérie Presse Service (APS) "met à la disposition des journalistes accrédités un fil d'actualités dans plusieurs langues à savoir l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol", ajoute le communiqué.

Dans ce cadre, le Centre national de documentation, de presse, d'image et d'information (CNDPI), organise "une exposition de photos au CIC qui retrace l'histoire de l'élection présidentielle en Algérie".

"Le CIP prend en charge la restauration des journalistes accrédités pour couvrir l'élection présidentielle et assure le transport des journalistes vers le CIC, à partir du 4 septembre 2024, mettant ainsi à leur disposition des bus répartis sur la Maison de la presse +Tahar Djaout+ (place du 1er Mai), et la Maison de la presse +Abdelkader Safir+ (Kouba)", selon la même source.

En outre, le Centre met à la disposition des journalistes "un bureau d'orientation au niveau du Centre de presse du CIC, pour plus d'informations et de renseignements", conclut la source.