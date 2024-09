Algérie: Présidentielle - Les candidats insistent sur la préservation de l'unité nationale

ALGER — Les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain et leurs représentants ont mis l'accent, samedi au 17e jour de la campagne électorale, sur la préservation de la stabilité du pays et la consolidation de l'unité nationale et ce, à travers une forte participation au scrutin.

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a appelé depuis Tizi-Ouzou, à "la préservation de l'unité nationale et au renforcement de ses liens", promettant, en cas de son élection, d'"oeuvrer à consacrer les constantes de l'identité nationale".

Soulignant que son projet présidentiel "est à même de concrétiser les aspirations des Algériens", il a ajouté que ses propositions constituaient "une alternative démocratique pour l'édification d'une Algérie en phase avec les principes de la Déclaration du 1er novembre 1954 et les résolutions du Congrès de la Soummam en 1956".

Il a ainsi soutenu que cette alternative "nécessite la mobilisation de tout un chacun le 7 septembre prochain pour choisir ce programme".

Aouchiche qui a exposé les grandes lignes de son programme électoral, a mis l'accent sur le volet politique, relatif notamment à la séparation entre les Pouvoirs et à la réforme de la Justice et du secteur économique, tout en s'engagent à "instaurer un modèle économique basé sur la décentralisation afin de consacrer le principe d'égalité des chances quant aux programmes de développement, outre la diversification des ressources d'investissement".

Il a également renouvelé son appel à la mobilisation et à une participation massive au scrutin.

De son côté, M. Brahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé lors d'une activité de proximité à Biskra et un meeting populaire à Tébessa, à renouveler la confiance au candidat indépendant pour la poursuite du développement global.

Le renouvellement de la confiance au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune lui permettra de "poursuivre l'oeuvre de développement global, notamment dans les domaines économique et social", a-t-il souligné.

Merad a ajouté que le programme de M. Tebboune "comprend le soutien aux secteurs de la santé et de l'habitat, l'amélioration des conditions de vie des citoyens, la transformation de plusieurs agglomérations en wilayas au titre d'un projet qui a initialement concerné les régions sud et les hauts plateaux", outre "la possibilité pour les jeunes d'investir dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie".

Par la même occasion, il a présenté le programme électoral du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, notamment son engagement à créer 450.000 emplois, poursuivre l'augmentation des salaires et réaliser de grands projets structurants.

Il a appelé, en outre, les citoyens à voter en faveur de M. Tebboune pour "garantir la poursuite du processus d'édification de la nouvelle Algérie".

Pour sa part, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a appelé à Mascara, à voter pour le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, dont le programme vise à améliorer le pouvoir d'achat en luttant contre l'inflation et en augmentant les salaires.

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi a, quant à lui, affirmé lors de sorties à Djelfa et Médéa que M. Tebboune est "l'homme de la situation, capable de faire face aux défis auxquels est confronté le pays", alors que le président du Mouvement national El Bina, Abdelkader Bengrina, a souligné à Sidi Bel Abbes, que M. Abdelmadjid Tebboune a réussi à "unifier les rangs de la nation et consolider le front interne".

Les présidents du Front El-Moustakbal, Fateh Boutbig, du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmania et du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, ont soutenu respectivement à M'sila, Tébessa et Bordj Bou Arréridj que "la réélection de M. Abdelmadjid Tebboune lui permettra de poursuivre les réformes qu'il a entamées et de parachever les projets de développement initiés lors de son premier mandat".

Idem pour le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi, et le secrétaire général du parti de l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), Abderrahmane Salah, qui ont également appelé à voter en faveur du candidat indépendant, M. Tebboune.

A Tizi-Ouzou et Bouira, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, a soutenu que son programme électoral "tend à renforcer l'unité nationale et à préserver la stabilité du pays", soulignant que le MSP "demeure attaché à la préservation de l'unité nationale, par fidélité à la ligne de conduite de son fondateur, feu Mahfoud Nahnah".

Il a rappelé à cette occasion la dimension historique, culturelle, touristique et religieuse de Tizi-Ouzou qui a contribué dans "la lutte contre l'occupation française barbare, et a donné de grands chefs révolutionnaires, en préservant, à travers les zaouïas, l'identité du peuple algérien et ses valeurs religieuses, et en déjouant les plans visant à effacer l'identité nationale".

Détaillant son programme électoral, il a souligné qu'il reposait sur des "réformes économiques basées sur l'exploitation des ressources, l'égalité des chances, la réduction des disparités et la promotion de l'investissement", précisant qu'il s'engageait, s'il est élu, à "aplanir les difficultés et à lever les obstacles bureaucratiques pour les investisseurs, tout en encourageant les jeunes à créer des micro-entreprises".

Sur le plan social, le candidat du MSP a promis d'instaurer les fondements de la justice sociale à travers la révision des salaires et la préservation du pouvoir d'achat des citoyens.

De son côté, le secrétaire général du Mouvement Ennahda, Mohamed Douibi qui soutient la candidature de M. Abdelaali Hassani Cherif, a relevé que le programme du candidat du MSP "est une opportunité pour le changement et la réforme".

Pour sa part, M. El Hachemi Djaaboub, membre du Conseil consultatif (Majliss Echoura) du MSP a indiqué que le programme du candidat du MSP "répond aux aspirations de la jeunesse, notamment en matière d'emploi dans les différents secteurs d'activité tels l'agriculture, l'industrie et les services".