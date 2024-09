Algérie: Présidentielle - Hassani Cherif s'engage à créer de nouvelles opportunités de développement

BORDJ BOU ARRERIDJ — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la Présidentielle du 7 septembre prochain, M.Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé, samedi depuis la wilaya de Bordj Bou Arreridj, que son programme électoral avait pour objectif d'exploiter les opportunités disponibles pour le développement et la prospérité du pays.

Animant un meeting à la salle "Bachir El Ibrahimi" au centre-ville, au 17e jour de la campagne électorale, M. Hassani Cherif a indiqué que son programme électoral "est axé sur l'investissement dans les opportunités disponibles et ouvertes au peuple algérien, pour créer de nouvelles opportunités de développement".

Dans ce contexte, il a souligné que la wilaya de Bordj Bou Arreridj "est à même de devenir un pôle industriel important, si les obstacles auxquels l'investissement fait face sont levés", s'engageant, en cas de son élection à la magistrature suprême, à "assurer un environnement propice à l'investissement à travers la réforme administrative, l'éradication de la corruption et de la bureaucratie, outre l'encouragement des jeunes de la région à investir et à créer des petites et moyennes entreprises (PME)".

Par ailleurs, il a mis l'accent sur "l'impératif d'organiser le commerce, d'éliminer le marché informel et d'obliger les entrepreneurs à créer des emplois au profit des jeunes".

Par ailleurs, M. Hassani Chérif a souligné que son programme "constitue une opportunité pour consolider les valeurs et les constantes du peuple, de promouvoir le rôle de ces dernières dans la pratique politique mais aussi de proposer des alternatives solides et sérieuses, tout en continuant à oeuvré pour concrétiser la transition démocratique et la pluralité, instaurer une culture du dialogue et établir un partenariat politique capable d'opérer le changement".

Le programme du candidat du MSP prévoit également "une adaptation à la transition numérique et scientifique, la valorisation de l'intelligence collective des compétences algériennes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et la consécration de la souveraineté et la dignité du citoyen, en vue d'une Algérie émergente".

Et de préciser que son projet "s'appuie sur une évaluation objective de la réalité algérienne et une analyse approfondie des différents indicateurs et données disponibles, dans le but de relever les défis, de prospecter les enjeux et d'opérer une réforme réelle".

Hassani Cherif a, par ailleurs, souligné que l'Algérie, "fermement attachée à ses positions en faveur de la Palestine et des causes justes dans le monde, a besoin d'un élan populaire le 7 septembre afin de conférer une légitimité au prochain président en toute liberté et démocratie", appelant les citoyens à voter pour lui en vue de lui permettre de concrétiser son projet politique.