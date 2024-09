Seychelles: Opération Levante 2 - Les Seychelles unissent leurs forces dans une mission régionale de sécurité maritime

Le Centre Régional des Opérations de Coordination (RCOC) basé aux Seychelles, en collaboration avec le Centre Régional de Fusion d'Informations Maritimes (CRFIM) à Madagascar, avec des partenaires régionaux et internationaux, a mené avec succès l'Opération Levante 2 du 15 au 22 août.

Selon un communiqué de presse conjoint de la Commission de l'océan Indien (COI) lundi, le Kenya, Madagascar, le Royaume-Uni et l'opération Atalanta de l'EU NAVFOR en Somalie ont également participé à l'opération.

L'opération préventive a été organisée lors des escales des navires ESPS Numancia de l'EUNAVFOR Atalanta et du HMS Lancaster de la Royal Navy au Kenya et aux Seychelles, respectivement.

L'opération Levante 2 s'inscrit dans une stratégie de dissuasion et de répression de diverses activités illégales en mer dans l'ouest de l'océan Indien, identifiées sous la surveillance du CRFIM, telles que la migration clandestine, le trafic de drogue et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Ses principaux objectifs étaient d'améliorer la connaissance du domaine maritime, de dissuader les activités illégales en mer, de renforcer la sécurité maritime, d'intégrer des experts juridiques dans les opérations et de promouvoir le partage d'informations entre les partenaires régionaux et internationaux. Par ailleurs, l'opération a permis de tester l'interopérabilité des forces des différents pays participants et partenaires.

%

L'opération a permis de surveiller plus de 60 navires sur une superficie de 1 223 815 kilomètres carrés. Il s'agissait notamment d'un cas particulier impliquant un navire battant pavillon kenyan soupçonné de pêche INN juste à l'extérieur des mers territoriales somaliennes, actuellement traité en coopération avec les autorités somaliennes et kenyanes.

Le capitaine seychellois Sam Gontier, directeur du RCOC, a déclaré : « Grâce à la collaboration des États membres et des partenaires au sein de l'architecture régionale de sécurité maritime (RMSA), nous augmentons continuellement nos patrouilles dans l'ouest de l'océan Indien.

M. Gontier a déclaré : « Le RCOC, grâce à de nouveaux partenariats et à l'inclusion d'États membres supplémentaires, étend sa présence et ses capacités à mener des opérations conjointes. Cette présence renforcée joue un rôle essentiel dans le respect de l'État de droit et dans la lutte contre la notion de « une mer pour personne", garantissant le maintien de la sécurité et de l'ordre dans toute la région.

Les deux centres régionaux impliqués dans cette mission, le CRFIM et le RCOC, ont été initialement créés dans le cadre du programme MASE financé par l'UE, dans le cadre du volet mis en oeuvre par la Commission de l'océan Indien (COI). Son objectif est de renforcer la sûreté et la sécurité maritimes dans l'ouest de l'océan Indien grâce à la coopération régionale et internationale.