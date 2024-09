Maroc: L'OCI loue les efforts inlassables de SM le Roi pour la défense d'Al Qods Acharif

Yaoundé — L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a loué les efforts inlassables déployés par le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour défendre les Lieux saints de l'Islam à Al Qods Acharif.

A l'issue des travaux de la 50ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, vendredi à Yaoundé, l'Organisation a salué les efforts déployés par l'Agence, sous la conduite éclairée de SM le Roi, pour préserver l'identité de la Ville Sainte et le patrimoine arabo-islamique sacré à travers le lancement de plusieurs projets de développement au profit de la population d'Al Qods. L'OCI a également salué les efforts continus que déploie le Souverain pour soutenir l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de protection de la ville Sainte et ses habitants.

Par ailleurs, les ministres des AE de l'OCI ont réaffirmé leur solidarité avec le peuple palestinien qui vit une situation humanitaire dramatique qui perdure depuis plus de 10 mois, insistant sur la nécessité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour préserver l'identité islamique d'Al-Qods Al-Charif face aux mesures illégales et aux tentatives de judaïsation. Ils ont également réitéré leur soutien indéfectible au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour recouvrer ses droits inaliénables, exprimant leur engagement pour une solution à deux Etats.

L'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Mustapha Mansouri, qui conduit la délégation marocaine à ce Conseil, avait affirmé que le soutien du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, à la cause palestinienne est inébranlable et n'est affecté par aucun changement ou conjoncture internationale. Il a affirmé, lors des travaux de cette session, que le Royaume poursuivra ses efforts inlassables en vue de défendre les Lieux saints, à leur tête Al Qods Acharif, à laquelle SM le Roi accorde une attention toute particulière, en alliant l'action politique et diplomatique et le travail de terrain, à travers l'Agence Bayt Mal Al Qods, qui s'attèle à la mise en oeuvre de plans et de projets concrets visant essentiellement la préservation de son statut juridique, la sauvegarde de son identité civilisationnelle et le soutien de la population Maqdissie.