Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi inaugure l'usine Varun Beverage qui produit la boisson Pepsi

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré ce samedi 31 août à Kinshasa l'usine de la société Varun Beverage qui produit la boisson Pepsi, mais aussi Mirinda. La relance de cette marque intervient plus de 20 après. Elle est fruit de la diplomatie commerciale et économique menée en son temps par l'ancien ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, aujourd'hui ministre du Commerce Extérieur. Pour Louis Watum Kabamba, l'actuel ministre de l'Industrie, aujourd'hui Pepsi RDC bénéficie des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers qu'offre la zone économique spéciale pilote de Maluku.

Vous pouvez l'écouter dans cet extrait :

Selon Louis Watum, C'est dans ce contexte d'un climat des affaires plus assainis que la société Varum Berverage a été agréé comme entreprise dans la zone économique spéciale et a signé la convention des zones d'occupations avec l'agence des zones économiques spéciales en date du 6 mai 2022 pour la fabrication, l'embouteillage, la distribution des boissons gazeuses non alcoolisées, des jus des fruits, des boissons à base des fruits, des boissons énergisantes, de l'eau potable conditionnée, de l'eau minérale, des produit laitiers, des sirops ainsi que tous les produits sous licence de la marque Pepsi.

« Aujourd'hui c'est chose faite », dit-il. « Les produits Pepsi sont maintenant une réalité sur le marché local. Ils peuvent être appréciés avec délectation par les kinois et kinoises qui sont toujours très exigeants quant à la qualité des produits quelle consommés », a noté M. Watum.

%

Dans la politique de sauvegarde des industries locales, le ministre du Commerce Extérieur avait signé une série d'arrêtés interdisant l'importation temporaire des quelques produits dont les boissons gazeuses.

« Cet événement marque l'histoire de l'industrialisation de notre beau pays, la RDC. En effet, notre pays entreprend une transformation significative fondée sur la diversification de son économie, ainsi que l'établissement d'un tissu industriel créateur d'emplois et de richesses », a déclaré Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur.

L'usine PEPSI/RDC de la société Varun Beverage produit 1,2 millions de bouteilles par jour, avait annoncé juillet Julien Paluku, ministre congolais du Commerce extérieur.

En février 2022, Ravi Jaipuria, chairman directeur général de la société brassicole Varun Beverages, filiale de la firme internationale RJ CORP, avait annoncé au Premier ministre Jean-Michel Sama, le début de ses investissements en République démocratique du Congo au mois d'avril 2022.

Cette date correspondait au lancement du chantier de construction de l'usine pour amorcer la fabrication locale des boissons et de toute la gamme de la marque Pepsi.