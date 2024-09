Ile Maurice: Bless My Path humbles Walls Of Dubrovnik and Ségeon !

Le coursier de l'écurie Daby n'a pas volé sa victoire, mais celle-ci a été pour le moins facilitée par les circonstances de la course. Cédric Ségeon, le cavalier de Walls Of Dubrovnik, n'a pas été sans reproche. Sinon, on a aussi eu droit à l'intervention maladroite, voire hostile, d'un propriétaire, M. K. Pillai, en plein 'live' contre notre collègue Nitin Leckraj.

Journée assez mouvementée que celle d'aujourd'hui. Mentionnons l'intervention maladroite, voire hostile, d'un propriétaire de l'écurie Zaki, K. Pllai, en plein direct, visant à recadrer l'opinion exprimée par notre collègue Nitin Leckraj concernant le départ de l'entraîneur Zaki. Une énième bourde dont la People's Turf Plc (PTP), même si on pourrait dire que le propriétaire a parlé en son nom, aurait pu se passer. Reste que c'est le studio de la PTP qui a donné l'autorisation à K. Pillai de faire son intervention.

Alors quel a été le souci au juste ? L'entraîneur, selon la version officielle, a dû rentrer pour être au chevet d'un parent, tandis que les rumeurs faisaient état de dissensions entre Zaki et Jean Michel Lee Shim. Quoi qu'il en soit, Nitin Leckraj a exprimé des réserves sur la version de K. Pillai, suggérant que Zaki pourrait revenir avant la fin de la saison. À quelques semaines du clap de fin, cela nous semblait peu plausible, d'autant que la supposée maladie du parent de Zaki aurait nécessité une présence absolue. On ne quitte pas un championnat où l'on est en tête pour rien, à moins d'un événement grave. Le propriétaire n'a pas apprécié l'opinion de notre collègue et l'a fait savoir en direct, entouré de personnes au visage fermé. Cherchait-il à intimider la presse ? La MBC n'aurait, sinon, pas apprécié cette intervention. Des directives concernant les entretiens réalisés par la PTP seront données à partir de demain. La presse en général a fustigé cette intervention. Plusieurs messages de soutien et d'effroi ont été publiés sur les comptes personnels et professionnels des journalistes du pays. « Na pa rod atak la presse ! », peut-on aussi lire parmi les internautes.

Pour revenir à la compétition, Bless My Path a arrêté Walls Of Dubrovnik. Le cheval de Daby a profité de la confiance peut-être trop ostensible de Ségeon. Au lieu de suivre en 'one-off' tranquillement, Ségeon a préféré effectuer son « move » tôt pour obtenir la position tête et corde, avec 61 kg sur le dos. Une fois devant, il a subi toutes sortes d'attaques de ses rivaux, au point de devoir céder face à Bless My Path sur la fin. Walls Of Dubrovnik est tombé les armes à la main.

Le clan Ruhee a triomphé avec Brabanzio et The Hitman dans la septième et première épreuve. Brabanzio a remporté l'épreuve de bout en bout, tandis que The Hitman a su se défaire de rivaux très moyens au finish. Raj Ramdin a réalisé un quadruplet, ce qui est rare pour lui ! Il a ouvert le bal avec Broadway Alley dans la deuxième. Merci Vincent ! Taking Silk a fait mouche dans la troisième. Secret Oasis était trop fort pour la cinquième. La fin du spectacle s'est produite dans la dernière course avec High Key, qui était proposé à R 600 peu avant son départ. L'écurie Daby, outre Bless My Path, s'est illustrée avec Canford Lights dans la quatrième épreuve.