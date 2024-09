Cote d'Ivoire: Célébration de 5 ans de génération à Cocody/Jean Louis Billon aux Atchan - « Donnez-moi la force, un jour, de pouvoir défendre nos villages »

Le député Pdci-Rda de Dabakala, Jean-Louis Billon, a lancé un appel vibrant aux populations Atchan pour qu'elles le soutiennent dans sa course à la magistrature afin qu'il les aide à sécuriser leurs terres, le samedi 24 août 2024. « Donnez-moi la force, un jour, de pouvoir défendre nos villages », a-t-il déclaré.

Parrain de la célébration des cinq ans des catégories Blessoué Djéhou et Blessoué Dogba de Cocody village, il a profité de cette occasion pour exprimer sa solidarité envers les sept villages Atchan qui, pour la plupart, ont subi des déguerpissements. « Ces derniers temps, vous êtes victimes de ce que l'on appelle un déguerpissement. Un terme brutal, injuste, pour dire qu'on vous chasse. On expulse des habitants, propriétaires terriens, de leurs villages et quartiers, et on leur demande d'aller habiter ailleurs », a-t-il déploré.

Le parlementaire a insisté sur le fait que le développement, bien que nécessaire, ne doit pas se faire au détriment de ceux qui devraient en être les principaux bénéficiaires. Jean-Louis Billon a ainsi appelé à un changement de paradigme pour construire une nation plus équitable. « Personne en Côte d'Ivoire ne doit se sentir exclu du processus de développement. Ce qui s'est passé récemment à Abidjan vous a fait vous sentir exclus, discriminés et ségrégués. Nous devons corriger cela », a-t-il exhorté.

Le ministre Billon a poursuivi en affirmant que « c'est pour toutes ces raisons que nous nourrissons l'ambition de diriger la Côte d'Ivoire et de changer cette situation. Nous devons éviter que le développement devienne une source d'injustice, afin qu'aucun Ivoirien ne se sente exclu ».

Lors de son intervention, Blé Jean Marie, Secrétaire général et porte-parole de la Chefferie, a rappelé l'histoire de la création de la ville d'Abidjan et de la commune de Cocody. La cérémonie a atteint son apogée avec l'intégration de Jean-Louis Billon au sein de la catégorie Tchagba Djéhou et de la famille Locoman de Cocody-village.

Les Bidjans, autochtones de la capitale économique ivoirienne, sont les habitants des villages d'Adjamé-village, Cocody-village, Santé, Anoumabo, Locodjoro, Attécoubé, et Agban, qui ont constitué le berceau de la ville d'Abidjan.