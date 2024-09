Ile Maurice: La concrétisation des projets précise les choses en vue des législatives

Jour-J par rapport au lancement, aujourd'hui, au Tribeca Mall, de l'internet gratuit pour les jeunes de 18 à 25 ans. Le Premier ministre procèdera, en effet, à la concrétisation de cette mesure «phare», annoncée lors de la présentation du Budget 2024-2025, en juin dernier.

Selon les observateurs politiques et proches du pouvoir, le mois de septembre s'annonce décisif pour le gouvernement car il y va de son image et de son «sérieux» pour les prochaines élections générales car ces opérations «ciblées», dit-on, lui permettront de mettre en avant ses réalisations afin de conquérir l'électorat et ainsi obtenir un troisième mandat.

Outre l'évènement du jour, le mois de septembre devrait également voir la livraison de plus de 1 500 logements sociaux, un projet qui tombe sous l'égide de la National Social Housing Development Limited (NSDL), dans plusieurs régions du pays, notamment à La Source, Pointe-aux-Piments, Valetta, Bambous, Malherbes, Grand-Bel-Air, Souillac et Camp Ithier, entre autres.

D'autre part, en ce qui concerne les projets infrastructurels majeurs et qui visent à «séduire» le peuple, on retrouve la construction de la phase 2 de la route reliant La Vigie à La Brasserie, le fly-over de Terre-Rouge, celui de Wooton, ainsi que le by-pass d'Hermitage, qui devront être prêts sous peu afin que le chef du gouvernement puisse procéder à la traditionnelle cérémonie de «koup riban».

Il est également bon de noter que les sorties publiques de Pravind Jugnauth se sont multipliées depuis la mi-août. Plus récemment, soit le mardi 20 août, il était à Centre de Flacq afin d'inaugurer le nouvel hôpital, qui porte le nom de son père, feu Sir Aneerod Jugnauth (SAJ). Quelques jours plus tard, soit le samedi 24 août, le Premier ministre s'était rendu au Gymkhana pour la Passing Out Ceremony des membres de la force policière (MPF). Lors de son discours, il avait, là aussi, fait une «grande» annonce aux proches des policiers tombés ou blessés en service : soit l'introduction du Risk Compensation Scheme devant prendre effet à partir du 1eᣴ octobre prochain.

Toutefois, bien que les efforts ne manquent pas, on se demande, combien de ces projets seront réellement concrétisés dans les temps ou s'il s'agit de leurres.