Congo-Kinshasa: La Banque mondiale offre 105 tonnes de médicaments pour lutter contre la mpox en RDC

La Banque mondiale a remis 105 tonnes de médicaments aux autorités congolaises, en réponse à la demande de la Coordination des urgences de santé publique (COUSP) pour lutter contre l'épidémie de mpox en RDC. Cette dotation permettra de couvrir les besoins de plus de 15 000 patients dans 11 provinces, soit plus de 80 % des cas recensés.

La remise a été faite jeudi 29 août à Kinshasa, par Dr. Michel Muvudi, représentant du directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC.

« Cette contribution permettra de couvrir les besoins de plus de 15 000 patients, sachant que nous avons, depuis le début de l'année, plus de 18000 cas. Cela veut dire que ça va couvrir quasiment tous les malades que nous avons maintenant. Cela ainsi assurer une prise en charge de plus de 80 % des cas de Mpox recensés à ce jour », a déclaré le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba.

Il a rappelé que garantir un accès équitable aux soins pour toutes et tous, la prise en charge des personnes atteintes de mpox est entièrement gratuite.

« Comme nous avons décidé que les soins des malades de monkeypox doivent être gratuits, les kits que nous avons ici de prise en charge et de traitement, couvrent quasiment tous les malades. Je remercie l'accompagnement de la Banque mondiale, mais aussi de tous les partenaires. Parce qu'il y a aussi le diagnostic et la prévention qu'il faut faire », a ajouté Dr Kamba.

Le même 29 août, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reçu par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait assuré que son institution, ainsi que d'autres partenaires, travaillent ensemble pour soutenir la République démocratique du Congo et aussi les pays qui sont frappés par cette épidémie.

Il avait confirmé l'arrivée imminente en République démocratique du Congo des vaccins contre la mpox.

« J'ai rassuré le Président de la République, je vais faire en sorte que les choses soient beaucoup plus expéditives et que la livraison des vaccins se fasse le plus tôt possible », avait déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.