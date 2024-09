Gabon: La Journée socioculturelle pour la cohésion sociale impulsée par le Réveil Action Citoyen (RAC)

La cohésion sociale oblige, Nancy Nkolo Mensah, Fondatrice du mouvement Réveil Action Citoyen (RAC) a organisé sa première édition de la "Journée socioculturelle".

Elle s'est déroulée ce samedi 24 aout 2023 dans le troisième arrondissement de la commune de la capitale gabonaise, précisément à Akébé Ofnacon. Ce rendez-vous, à la fois ludique et culturel, a eu lieu en présence des représentants de la Direction générale des Arts et Industries Culturelles, du Délégué spécial du 3è arrondissement et des chefs des différents quartiers dudit arrondissement.

Les populations du quartier Akébé Ofnacon ont massivement répondu favorablement au rendez-vous de la première édition de la Journée dite socioculturelle. Journée organisée par le Mouvement Réveil Action Citoyen (MRAC). Ce premier rendez-vous a connu un engouement inattendu par la fondatrice du mouvement, qui n'est autre que Nancy Nkolo Mensah, épouse Moungaryas.

" Nous célébrons la cohésion sociale. Cette journée dite socioculturelle est une occasion de rassembler les filles et fils de ce quartier et environs pour davantage renforcer notre vivre-ensemble. Ce n'est qu'une première édition et l'engouement est déjà à son paroxysme. Je ne m'y attendais pas. C'est la preuve que les jeunes ont besoin de ces moments pour se récréer sainement avec des activités ludiques et de culture générale. Je suis très émue et fière de cette jeunesse qui s'est mobilisée pour la réussite de cet événement grandeur nature" se satisfait-elle.

La satisfaction était au pluriel. Comme la fondatrice du mouvement, Valerie N'noh Bibang, représentant la Direction générale des Arts et industries culturels a salué la tenue de cette manifestation pour sa première édition. Elle a d'ailleurs promis faire le point à sa hiérarchie de l'engouement et de la réussite de ce rendez-vous socioculturel.

Il y avait au programme, les jeux de dames, de cartes, Scrabble, songo, culture générale, stands-restauration et les activités ludiques pour les enfants qui en ont profité. L'on pouvait lire le sourire sur leurs différents visages. "Nous sommes contents. On joue, on s'amuse bien. On dit merci à maman Nancy. Elle est gentille. Que Dieu lui donne beaucoup d'argent pour qu'elle nous offre encore des jeux chaque vacance" s'écrie une petite fille d'à peine 10 ans.

Les chefs des quartiers et bien d'autres, présents à ce premier rendez-vous, ont souhaité que la deuxième édition ait lieu l'an prochain pour davantage, susciter la cohésion sociale, le vivre ensemble..." J'ai pu voir des jeunes que je ne voyais plus. J'ai vu les uns sourire avec les autres. J'ai été agréablement surpris beaucoup d'entre eux assurer leur propre sécurité . La presse qu'ils sont non seulement conscients, mais plus responsables. Ces événements pareils, ils en ont besoin" affirme un des chefs.