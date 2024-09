Cote d'Ivoire: A la suite d'une 'publication erronée' - Blé Goudé dépose une plainte pour diffamation et atteinte à l'honneur

A la suite du dépôt d'une plainte le 26 août 2024, M. Charles Blé Goudé a été entendu le 27 août 2024, à la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (Plcc) en tant que plaignant.

Cette plainte fait suite à une « publication erronée » diffusée sur les réseaux sociaux par un certain Cissé Seint et relayée par Senn Souleymane.

Cette publication prétendait faussement qu'une rencontre avait eu lieu entre M. Charles Blé Goudé et Mme Masséré Touré-Koné, Secrétaire générale de la présidence de la République, au cours de laquelle M. Blé Goudé aurait sollicité un partenariat avec le Rhdp et demandé un financement pour son parti politique, le Cojep.

Il est important de préciser que cette rencontre n'a jamais eu lieu et que la prétendue demande de financement est une pure invention. Cette publication a pour but de nuire à l'honorabilité de Charles Blé Goudé et de discréditer le Cojep, parti qu'il dirige, selon le communiqué.

Les auteurs de ces publications sont accusés de diffamation et d'atteinte à l'honneur. La plainte vise principalement trois personnes : Cissé Seint, Senn Souleymane et Guy Tapé qui ont tenu des propos irrespectueux sur leurs pages Facebook.

Charles Blé Goudé, récemment acquitté par la Cour pénale internationale (Cpi) et réhabilité en Côte d'Ivoire, est déterminé à protéger son honneur contre toute nouvelle tentative de diffamation.

"Nous remercions les agents de la Plcc pour leur accueil et leur professionnalisme, et nous réitérons notre confiance dans les autorités policières pour mener à bien cette enquête et assurer que les présumés auteurs soient tenus responsables".