Gabon: Marathon 'Bane ba bola' pour célébrer le Coup de libération à Mounana

Le marathon "Bane ba bola", lancé ce samedi 31 août 2024 au village Ndoubi, célèbre le coup de la Libération. Rodrigue Bokoko, Conseiller Spécial du Président de la République, a uni les filles et fils de Mounana et environs à cette course à pied pour la cohésion sociale et le vivre ensemble.

Ils sont nombreux, les candidats à prendre part au "marathon Bane ba bola". Initié et parrainé par Rodrigue Bokoko, Conseiller spécial du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette course à pied de 10km pour les sénior et moins de 10km pour les junior et les fille vise la cohésion sociale et le vivre-ensemble. "Bane ba bola" qui veut dire les enfants du village, est un concept, qui selon le Conseiller spécial doit interpeller l'ensemble des filles et fils de Mounana à s'unir et partager les mêmes valeurs pour un développement radieux du coin et de ses environs".

Du village Ndoubi à Mounana, les marathoniens seniors ont parcouru près de 10km. C'est Clinton Ndinga qui l'emporte." Je suis heureux d'avoir remporté cette première édition du marathon Bane ba bola. Cela fait du bien de voir les filles et fils d'un même coin autour d'un idéal, celui du vivre ensemble". C'est le cas de Aicha et de Dorland ; respectivement vainqueur de la catégorie fille et junior . Comme leur ainé Clinton, ils disent être fiers et heureux d'avoir pris une part active à cette compétition marathonienne.

Reprenant la parole et poursuivant ses propos, le Conseiller spécial du chef de l'Etat soutient que cette manifestation a sa raison d'être. "Ce marathon nommé Bane ba bola, signifie l'unité, l'amour des filles et fils de la province du Haut-Ogooué, et de Mounana et environs, en particulier. Je veux que nous ayons l'esprit du fair-play. Je suis heureux de nous voir si nombreux. C'est la preuve que le Coup de Libération est la bienvenue. Nous saluons le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema et le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI)".

La prochaine édition est attendue pour l'an 2025 lors du deuxième anniversaire du Coup de libération. "Bane ba bola" enfants du village ont apprécié ce rendez-vous qui a permis à certains de se retrouver en toute convivialité.