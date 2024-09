Togo: Clap de fin, satisfaction et défi communal et national !

Fini l'acte 3 du projet Vacances utiles de la Mairie de la commune de Golfe 1.

Cette 3ème édition de ce projet cher à la Mairie de Bè Afédomé pour occuper les jeunes enfants durant les vacances a pris fin ce Vendredi 30 Août 2024 à travers un tour des différents sites ayant accueilli ce projet cette année. Ils sont donc cinq sites à avoir ce privilège d'accueillir l'initiative de la Mairie. Il s'agit des EPP Dénouvimé, Klobatèmé, Avélimé, Anfamé Nord 2, et Atchantimé.

Représentant le Mairie de la Commune de Golfe 1 et conduisant la délégation ayant visité les différents sites, la Directrice des Affaires sociales de la Commune, Mazalou Nimon, s'est dite satisfaite de ce qui a été fait durant les quatre semaines d'activités. « Nous sommes très satisfaits de cette 3ème édition. Sur tous les sites, on a trouvé des enfants épanouis, très contents de ce qu'ils ont appris en matière de poterie, d'anglais. Nous avons constaté qu'ils n'ont pas tâtonné sur les mots anglais, avec des phrases bien construites et bien ficelées ». Et pour la suite, elle fait des projections. « Ça va se poursuivre l'année prochaine. Le défi c'est que cette année, les enfants donnent plus que ce qu'ils ont donné au cours de l'année scolaire. Nous aurons à vérifier les bulletins, histoire de les inciter à faire mieux en classe, ils doivent être plus éveillés dans les classes que d'habitude ».

%

Une des têtes pensantes de ce projet, ensemble avec le Maire principal de la commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, Mme Rose-Marie Venance, a salué la réceptivité des enfants mais également pense à faire de ce projet un défi communal et national. « Ça s'est bien passé. Nous avons fait beaucoup de choses, des choses faites les deux premières années à vacances utiles, et cette année on a fait entrer cette année, Français, Math, on a essayé de diversifier.

Les enfants ont été très intéressés, très réceptifs et c'est suite à leur réaction qu'on reconduit certaines années et que d'autres on les élimine. Parce que, en fin de compte, ils sont là pour prendre du plaisir, en même temps qu'ils apprennent et donc, il faut quand même leur donner satisfaction », a-t-elle confié à notre reporter. Pour ce projet qui rentre peu à peu dans les habitudes annuelles des administrés de la commune de Golfe 1, Mme Venance a des idées plein la tête. « Mon souhait, ce serait que ce projet soit étendu sur toute l'étendue du territoire. Vraiment, que toute les écoles aient la possibilité, pour leur faire découvrir aux enfants autre chose que ce qu'ils font déjà à l'école. Et les parents y gagnent ne terme d'ouverture d'esprit des enfants », a-t-elle dit.

Pour cette édition du Projet Vacances utiles de Golfe 1, cinq sites ont été concernés, pour 70 élèves par site pour un total de 350 enfants. Au terme de cette activité, des kits scolaires ont été donc offerts à tous ces enfants pour soulager les parents et aider les enfants à démarrer dans les meilleures conditions l'année scolaire.