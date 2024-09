Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Septembre 2024

Maroc : Destination Maroc - Le visa effectif pour les passeports ordinaires ivoiriens depuis le 1er septembre 2024

La réintroduction du visa pour les ressortissants ivoiriens voulant se rendre au Maroc est effectif depuis ce dimanche 1er septembre 2024. En tout cas, tous les ivoiriens détenteurs des passeports ordinaires appelé aussi « passeport vert » ont dû présenter le fameux sésame afin d’avoir accès au Royaume chérifien.« Les voyageurs ivoiriens détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, ainsi que les bénéficiaires de visas Schengen, des Émirats arabes unis, des États-Unis d'Amérique ou du Canada ont quant à eux pu passer sans encombre les services d’immigrations de l’aéroport international Mohamed V de Casablanca », a confirmé à Fratmat.info, M. Edgard Kouhon, un cadre ivoirien en partance pour le Canada via le Maroc. Notons que selon le gouvernement ivoirien, réintroduction du visa pour se rendre au Maroc sur une période expérimentale de deux ans vise à enrayer l'immigration illégale. De plus, la découverte de réseaux organisés utilisant de faux passeports ivoiriens et des cachets contrefaits a poussé le gouvernement à agir. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Domaine du transport - Le Sénégal et le Maroc signent deux conventions

Le Sénégal et le Maroc ont signé, jeudi à Rabat, deux conventions cadres pour le développement de la coopération dans le domaine du transport, rapporte l’Agence marocaine de presse (MAP). La Société nationale de gestion du patrimoine du train Express régional du Sénégal (SENTER-SA) a signé une première convention avec l’Office national des chemins de fer (ONCF) et une seconde avec l’Institut de formation ferroviaire (IFF). Ces accords de coopération interviennent dans le cadre d’une réunion (27 au 29 août) entre le ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens, Malick Ndiaye et Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique du Maroc. Lors de cette visite officielle, la délégation sénégalaise s’est rendue à Tanger, Fès et Rabat pour s’enquérir de l’expérience marocaine dans le domaine de la maintenance des Trains à grande vitesse (TGV) et de l’industrie ferroviaire. Le Sénégal et le Maroc comptent se donner les moyens en vue de promouvoir les conditions de la sécurité routière. (Source : Map)

%

Rca : Bangui - Une histoire de disparition de sexes des hommes sème la panique

Bangui vit depuis plusieurs jours dans la tourmente. Des rumeurs de disparition de pénis créent la psychose et des troubles à l’ordre public dans plusieurs arrondissements de la capitale. Plusieurs personnes sont accusées à tort d’être responsables de ce phénomène qui continue d’alimenter les débats et la curiosité des badauds devant les commissariats à Bangui. S’agit-il d’un fait réel ou de simples rumeurs ? Radio Ndeke Luka s’est penchée sur cette affaire. D’après nos investigations, il s’agit de fausses informations, notamment d’une rumeur qui a vite gagné la capitale centrafricaine. Elle a débuté l’année dernière à Ndele dans le Bamingui-Bangoran, puis en juillet dernier à Bambari dans la Ouaka avant d’atteindre Bangui. Selon les faits rapportés, plusieurs personnes auraient perdu leur appareil génital, notamment leur pénis, après avoir salué un passant. Ces témoignages ont fait le tour de la ville et continuent de paniquer la population. (Source : abangui.com)

Mali : Or- Un nouveau permis d’exploration délivré à une société d’État

Le gouvernement malien a accordé un permis d'exploration d'or à la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales (SOREM). Il lui permet d'explorer un gisement économiquement viable, selon un récent compte rendu du Conseil des ministres. Le permis concerne 97,41 km² à N'Tahaka, dans la région de Gao. Le Mali était le troisième producteur d'or d'Afrique en 2023. Il a enregistré une production industrielle d'or de 66,5 tonnes en 2023 et vise 57,3 tonnes cette année, selon les données officielles. La majeure partie de la production industrielle provient d'entreprises étrangères, dont les canadiennes Barrick Gold, B2Gold et Allied Gold et la britannique Hummingbird Resources. (Source : abamako.com)

Guinée : Retour à l’ordre constitutionnel en Guinée- Cellou Dalein Diallo soulève de nouvelles inquiétudes

Alors qu’il séjourne à Washington, la capitale américaine, Cellou Dalein Diallo a soulevé une de nouvelles inquiétudes en ce qui concerne le processus du retour à l’ordre constitutionnel Guinée. En plus du report sine-die de la fin du régime d’exception ouvert le 05 septembre 2021, le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) s’inquiète de la candidature « annoncée » du Général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections. M. Diallo exprime aussi un « souci » par rapport à ce qu’il qualifie de déclin du soutien de la communauté internationale dans la défense de la démocratie et des libertés publiques en Afrique. (Source : africaguinée.com)

Togo : Coopération avec la Chine - Faure Gnassingbé annoncé au 9ᵉ Sommet du FOCAC à Beijing

À l’invitation du Président de la République Populaire de Chine, Son Excellence Xi Jinping, le Président de la République Togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, se rend à Beijing pour participer au neuvième sommet du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), qui se déroulera du 4 au 6 septembre 2024.Ce sommet, qui rassemble plusieurs chefs d’État et de gouvernement africains ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales, se tiendra sous le thème : « S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ».Les discussions porteront sur des questions cruciales telles que la sécurité, la santé, la relance économique et le changement climatique. Les dirigeants chinois et africains auront l’occasion de faire le point sur leur partenariat et de renouveler leur engagement mutuel lors de réunions de haut niveau, de rencontres bilatérales et d'une conférence des entrepreneurs Chine-Afrique. (Source : alome.com)

Niger: Affaires militaires- Le départ des soldats allemands est achevé

Le départ des soldats allemands du Niger, pays dirigé par un régime militaire, s’est achevé vendredi, ont annoncé le chef d’état-major nigérien de l’armée de terre et un colonel allemand lors d’une cérémonie à Niamey. « Le ministère de la Défense nationale de la république du Niger et le ministère de la Défense de la république fédérale d’Allemagne annoncent l’achèvement du retrait des forces et équipements allemands du Niger, finalisé le 30 août avec la fermeture de leur installation à la base aérienne 101 de Niamey », a déclaré le colonel-major nigérien Mamane Sani Kiaou, lisant un communiqué qu’il a signé avec le colonel allemand Karsten Struss. Selon le confrère, l’Allemagne avait annoncé le 6 juillet 2024, cesser d’exploiter sa base de transport aérien au Niger ainsi que le retrait de ses soldats d’ici au 31 août de la même Fin mai, les deux pays avaient convenu d’un accord pour continuer à exploiter la base de Niamey jusqu’au 31 août, mais les négociations pour prolonger ce bail n’ont pas abouti. (Source : afp)

Cote d’Ivoire : Football/ Éliminatoires CAN Maroc 2025 - Haller ne sera pas disponible pour les matchs face à la Zambie et au Tchad

Sélectionné par le coach des Eléphants Fae Emerse, Sébastien Haller ne sera disponible pour les rencontres face à la Zambie et au Tchad, dans le cadre des éliminatoires CAN Maroc 2025.Selon la Fédération ivoirienne de football qui donne l’information, « l’international ivoirien est transféré de Dortmund (Allemagne) à Leganés (Espagne) dans les derniers moments du Mercato, sera à la disposition de son nouveau club, notamment pour la visite médicale ».Pour faire à cette situation inopinée, Haller est immédiatement remplacé par Jean-Philippe Krasso évoluant à Paris FC. Il est bon de rappeler que la Côte d’Ivoire accueille la Zambie le vendredi 6 septembre 2024 à 19H au stade de la Paix de Bouaké. (Source : fratmat.info)

Gabon : Loi fondamentale - Brice Clotaire Oligui Nguema reçoit le projet de Constitution

Les choses continuent de bouger au niveau de la gestion de la Transition au Gabon. Le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu le 31 Aout 2024, à l’esplanade du Ctri, le rapport des travaux définitifs d’élaboration de la nouvelle Constitution gabonaise. La source ajoute que cette cérémonie solennelle s’est déroulée en présence des membres du gouvernement, du Ctri et de la commission Constitutionnelle mise en place après le Dialogue National inclusif d’Angondjé tenu en avril 2024.Durant son allocution, le ministre en charge de la Réforme et des Relations avec les institutions, madame Murielle Minkoue épouse Mintsa a exprimé sa gratitude au Chef de l’État pour la confiance accordée aux membres de la commission lors de l’exécution de cette mission. (Source : alibreville.com)