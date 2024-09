Sénégal: Le Premier ministre Ousmane Sonko participe à une mobilisation de soutien aux Palestiniens

Au Sénégal, nouvelle journée de mobilisation en soutien à la Palestine au pied de la grande mosquée de Dakar à l'appel de la société civile. Parmi les participants, le Premier ministre et président de l'ex-Pastef, Ousmane Sonko. Ce qui a été largement scandé lors de cette mobilisation, c'est un appel à la fin des hostilités et plus de pression sur Israël.

Comme à chaque manifestation, les slogans et les prières pour leurs « frères palestiniens » ont rythmé les prises de parole. À la tribune, se sont relayés des représentants du culte musulman, mais aussi de la société civile.

Dans un communiqué lu par un de leurs membres, plusieurs associations appellent à changer d'approche : « Il est impératif que des actions concrètes soient prises pour mettre fin à cette tragédie. Des sanctions économiques, politiques et diplomatiques contre Israël doivent être prises. Les appels à la retenue ne suffisent plus, il faut s'investir davantage pour soutenir les frères palestiniens. »

Une vision que partage Ousmane Sonko, Écharpe floquée du drapeau palestinien autour du cou. « Il faut aujourd'hui rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice. Travailler à une solution politique d'isolement de l'État d'Israël. »

Le Premier ministre sénégalais, qui a expliqué être présent ici à la demande du président de la République, a aussi dénoncé l'incapacité des pays africains à s'unir en soutien à la cause palestinienne : « Si on en est là, c'est lié à nos multiples divisions. Nous sommes incapables de parler d'une seule voix. Même si on reste entre nous, nous sommes là à nous chamailler sur des détails insignifiants. »

%

« On ne peut pas rester les bras croisés »

Ousmane Sonko affirme que c'est un devoir du Sénégal de s'engager pour le peuple palestinien. Le Premier ministre rappelle que le pays exerce en effet la présidence du Comité de défense des droits inaliénables de ce peuple.

« Cela ne doit pas rester que des mots, il faut des actes », explique-t-il. Ousmane Sonko a également dénoncé l'hypocrisie des pays occidentaux qui se refusent à condamner l'action d'Israël. Pour lui, il faut que les pays du continent et tous les pays qui sont pour la paix se mobilisent pour isoler l'État hébreu.

Ibrahima, jeune étudiant, attendait ce type de discours depuis longtemps : « C'est important parce que c'est une question d'humanité. Et nous sommes tous concernés par cette guerre. On ne peut pas rester les bras croisés en regardant ce qui se passe. »

Pour lui, les manifestations doivent continuer pour que Gaza ne soit pas oubliée.