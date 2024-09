Congo-Kinshasa: Ituri - Plus de 46 700 déplacés bénéficient du cash du PAM à Mokambo

Plus de 46 700 personnes déplacées des sites de Ramogi et Zii dans la chefferie de Mokambo, dans le territoire de Mahagi (Ituri) ont été assistés en cash par le Programme alimentaire mondial (PAM), a indiqué samedi 31 aout le coordonnateur de la société civile locale. Selon lui, ces petits fonds distribués à chaque famille selon la taille des ménages vont leur permettre de subvenir à leurs besoins, surtout alimentaire et sanitaire et aussi de réhabiliter leurs logis.

Les bénéficiaires saluent ce geste de générosité, qui va aussi aider, selon eux, les parents à bien préparer la rentrée scolaire de leurs enfants.

Ce projet de distribution de cash, de vivres et de produits non alimentaires fait suite à une campagne d'action humanitaire lancée depuis plus d'une semaine dans la chefferie de Mokambo dans le territoire de Mahagi.

Ce projet est exécuté par les ONG partenaires, dont AJEDEC et INTERSOS, grâce au financement du PAM.

Selon cette agence des Nations unies, ce projet vise à soulager les vulnérables en détresse depuis la suspension de l'aide humanitaire dans la région.

Exactions des miliciens CODECO et Zaïre

Parmi ces déplacés figurent les victimes des récentes attaques du groupe armé Zaïre contre des positions des FARDC à Tchomia, Kasenyi Sabe sur le littoral du lac Albert.

Cette assistance vise également à soutenir les familles des autochtones venues entre autres des groupements de Musongwa, d'Arr et de Ruvinga et qui vivent dans la précarité depuis trois ans à la suite des exactions des miliciens de la CODECO dans le territoire de Djugu.

Selon le coordonnateur de la société civile locale, Grégoire Tumitho, chaque ménage a, selon sa taille, reçu une somme comprise entre 39 000 et 100 000 francs congolais (35 USD).

Il demande au Gouvernement de restaurer la paix et la sécurité pour permettre à ces personnes de retourner dans leurs milieux d'origine et d'y vaquer librement à leurs occupations.