Tchad: Le Premier ministre Allamaye Halina fait le bilan de ses 100 premiers jours

Le Premier ministre tchadien Allamaye Halina nommé au lendemain de la présidentielle du 6 mai 2024 a dressé le bilan de ses 100 premiers jours à la primature samedi 31 août 2024. Bilan au cours duquel il a exprimé sa satisfaction malgré quelques défis à relever.

C'est avec une certaine sérénité que le Premier ministre a dressé le bilan de ses 100 jours devant les membres de son gouvernement. De la sécurité à la cherté de vie au Tchad en passant par la question d'énergie, la réforme de l'administration, de l'économie et de la gestion des inondations, Allamaye Halina se dit satisfait.

« En 100 jours, nous ne pouvions prétendre tout accomplir. Cependant, je suis fier de vous annoncer que nous avons posé les balises solides de cette refondation tant attendue. Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés, notre gouvernement est resté déterminé et poursuit son chemin de manière inexorable. »

Préparation des élections

Et le Premier ministre promet de contribuer à la réussite des élections législatives et locales qui doivent avoir lieu le 29 décembre 2024 : « Toutes les institutions prévues sont en place et se renforcent à l'exception de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je peux vous assurer que tout sera mis en oeuvre pour que ces élections se tiennent de manière libre, démocratique et transparente. »

Dans une lettre ouverte publiée ce samedi, l'opposition autour du groupe de concertations des acteurs politiques (GCAP) demande aux partenaires du Tchad et plus particulièrement à la commission de l'Union européenne de rester vigilant pour les élections législatives et locales.

Si dans son discours des 100 jours, le Premier ministre a dressé un bilan positif, pour certains internautes qui ont suivi en direct, le bilan est bien plus mitigé notamment à cause de la mauvaise gestion des inondations, mais aussi face à la cherté de vie que subit la population tchadienne.