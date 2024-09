Madagascar: Cosafa Cup - Le pays déclare forfait

Les Barea U20 ne participeront pas à la Cosafa Cup. Ils étaient champions de ce tournoi en 2005.

La participation des Barea à la Cosafa Cup n'est plus une priorité pour la Fédération malgache de football. Depuis 2020, et encore une fois cette année, Madagascar a déclaré forfait pour ce rendez-vous annuel, prévu se dérouler au Mozambique du 25 septembre au 6 octobre. Selon nos sources, l'instance nationale se focalise plutôt sur les éliminatoires de la CAN. Cette décision a choqué les fans de football malgache.

Il est compréhensible que la FMF souhaite se concentrer sur les éliminatoires de la CAN, mais négliger la Cosafa Cup pourrait avoir des conséquences à long terme sur le développement des jeunes talents.

« Le football malgache s'appauvrit. En 2019, c'était la dernière fois que les Barea de moins de 20 ans ont participé à une compétition africaine, la COSAFA U20. On oublie souvent que la seule équipe malgache qui a réalisé l'exploit de se qualifier pour une CAN était composée à 80% de joueurs formés à Madagascar, à l'instar de Bapasy, Ibrahim, Anicet, Faneva, Bolida, Carolus et Paulin. En parallèle, les îles voisines ne manquent aucune édition depuis 5 ans », peut-on lire dans la publication d'un président de club.

Voavy Paulin a également exprimé son mécontentement et son inquiétude face à cette situation. « Le ministre de tutelle doit examiner cette situation et aider la FMF pour que les Barea U20 puissent participer. Ils sont l'avenir de l'équipe nationale ». Une grande première dans l'histoire du football malgache, les Barea U20 de Madagascar ont remporté la finale du Tournoi de la Cosafa Cup à Durban en Afrique du Sud en 2005.