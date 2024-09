Madagascar: Forum Mondial de l'Alimentation - Vers un avenir agroalimentaire durable et inclusif

Le Forum mondial de l'alimentation - événement phare du WFF pour 2024 - se tiendra du 14 au 18 octobre au siège de la FAO à Rome, en Italie, et en ligne. Cette manifestation mondiale dynamique réunira des experts internationaux, des militants passionnés et des leaders visionnaires autour du thème : « Une alimentation de qualité pour tous, aujourd'hui et demain ».

Organisé autour de trois piliers - l'action mondiale des jeunes, la science et l'innovation, et l'investissement solidaire -, ce forum mise sur la collaboration intergénérationnelle et les partenariats dans les domaines de la politique, de la science, de l'éducation, de la culture et de l'investissement.

Le programme de cette année inclura également la Journée mondiale de l'alimentation 2024, le dialogue de haut niveau de Rome sur l'eau et la rareté de l'eau en agriculture, ainsi que le Forum mondial de l'agriculture familiale.

Nouvelles voies

Ce forum offre une occasion unique de s'engager pour la transformation des systèmes agroalimentaires et pour notre avenir commun, en invitant des personnes de tous âges et horizons à participer activement à ce changement essentiel. À noter que le Forum Mondial de l'Alimentation (World Food Forum - WFF), lancé en 2021 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), s'impose comme la plateforme mondiale de référence pour façonner les systèmes agroalimentaires de demain.

En mobilisant l'action des jeunes, la science, l'innovation et l'investissement, le WFF ouvre de nouvelles voies d'action et de partenariats multisectoriels, pour un avenir sans faim, plus durable, résilient et inclusif.