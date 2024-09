Madagascar: Evènement - « Black Nails EP4 » en communauté à la Teinturerie

« Black Nails EP4 » a permis de retrouver les bonnes vieilles conférences autour d'une expression artistique à Madagascar à la Teinturerie Ampasanimalo samedi en milieu d'après-midi. « Il faut remettre au goût du jour ces séances de débats entre artistes, professionnels du secteur et le public ou les simples citoyens... C'est devenu un manque », reconnait en toute discrétion un leader de groupe de musique folklorique reconnu dans la capitale.

Samedi, trois intervenants Hanitrarivo Rasoanaivo, Mahalia et Miranto Rafanomezana ont discuté avec l'assistance autour du thème du « rôle de la musique dans la société ». Presque thème bateau, mais intéressant à bien des égards. L'intervenante, Hanitrarivo Rasoanaivo, faisait parler son expérience de la scène nationale et internationale. « Je ne chante pas pour la police de l'inspiration », assène-t-elle.

Avec parfois, l'air blasé. Chantant l'amour avec son groupe Tarika Tarika, elle pouvait aussi virer sur des thèmes plus sociaux voire plus politiques. Mais c'était selon ses inspirations, pas selon les exigences d'une situation, d'un groupe ou d'une voix sociale. Quant à Mahalia, la chanteuse du groupe Loharano, ses interventions étaient plus engagées. La jeunesse prime dans ses propos, « je n'accepterai jamais qu'on me dise d'effacer un texte dans une chanson sous prétexte que cela bouscule l'oreille d'une certaine catégorie de gens », avoue-t-elle.

Et à Madagascar, les lignes à ne pas franchir sont parfois floues. Un intervenant a stipulé qu'il y a bel et bien une loi régissant. Miranto Rafanomezana, initiateur de ce mini-mouvement et panéliste, passait plus de temps à trouver quelque chose à rien dire que d'argumenter autour du thème « le rôle de la musique dans la société ». En tant que facilitateur, Tax Ratsimba du groupe de rap Da Hopp y allait aussi de son témoignage personnel. La deuxième partie de « Black Nails EP4 » a laissé place aux concerts.

D'un coup, vers 19 h 30, les parkings aux alentours de la Teinturerie se sont retrouvés submergés. Jah Roots Malagasy Revolution était dans la place, il est le chanteur de reggae en forme du moment à Antananarivo. Le public s'est ensuite déplacé vers le Garage pour un concert de Loharano, venant tout juste de débarquer après sa participation au festival Hellfest.