Afrique: Communauté infirmière d'Afrique - Le pays invité à rejoindre l'ECSACONM

La Communauté infirmière malgache s'ouvre au continent. C'est ce qu'on peut résumer de la récente tenue du Forum des infirmiers d'Afrique à Nosy-Be, qui est un franc succès.

Une ouverture qui s'est renforcée par une invitation du pays à faire partie des dix-huits pays composant l'ECSACONM ou East, Central and South African College for Nursing and Midwifery (traduit littéralement comme étant le Collège des Infirmiers(ères) et Sage-femmes d'Afrique de l'Est, Central et du Sud). Cette organisation a été créée avec la vision d'être « le principal centre d'excellence en matière de formation, de pratique clinique, de recherche et de gestion en soins infirmiers et obstétricaux en Afrique et dans le monde ».

Le pays, via le Président de l'Ordre des Infirmiers de Madagascar, est ainsi invité à participer à la 16e conférence scientifique bi-annuelle de l'ECSACONM qui va se dérouler du 11 au 13 septembre prochain au Lesotho. L'événement arrive dans un contexte post-pandémie de Covid-19 et d'ébola où l'Afrique en particulier, et le monde, sont secoués par l'épidémie de la variole du singe.

A travers cette conférence, la communauté infirmière africaine entend mettre en avant les rôles des soins infirmiers concernant la prévention et la prise en charge des pandémies. La participation de Madagascar à cet événement confirme ainsi son adhésion à l'ECSACONM et fera de la Grande île le second pays africain francophone à en être membre après le Burundi.