Madagascar: Solaire - Formation des jeunes lancée avec la coopération allemande

Dans le cadre de sa politique de promotion des énergies renouvelables, Madagascar a récemment organisé une journée portes-ouvertes pour mettre en avant une formation spécialisée sur les systèmes photovoltaïques.

Cette initiative, soutenue par la coopération allemande et en partenariat avec le secteur privé, vise à renforcer les compétences des jeunes Malgaches dans le domaine de l'énergie solaire. Selon Marie Marcelline Rasoloarisoa, ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle (METFP), ce projet marque un tournant important pour le pays. « Cette formation ouvre une nouvelle porte vers l'avenir de Madagascar. Elle va non seulement créer de nouveaux besoins, mais aussi de nouvelles opportunités pour les jeunes qui sont invités à s'inscrire et à candidater », a-t-elle soutenu.

La formation, d'une durée de huit mois, comprend des cours théoriques et pratiques sur les systèmes photovoltaïques. Les étudiants auront également la chance de participer à des stages en entreprise, avec la perspective d'être embauchés par des partenaires privés à la fin de leur cursus. Le lycée technique professionnel (LTP) Alarobia joue un rôle clé dans cette initiative, en collaboration avec le METFP, offrant une formation en alternance qui combine apprentissage en classe et expérience pratique sur le terrain.

Potentiel

Lors de la journée portes-ouvertes, les étudiants du LTP Alarobia ont présenté plusieurs de leurs créations innovantes dans le domaine de l'énergie solaire, ainsi que d'autres solutions pratiques destinées à répondre aux besoins des entreprises locales. Ces démonstrations ont mis en lumière le potentiel des jeunes talents malgaches à contribuer activement à la transition énergétique du pays.

%

Pour sa part, la Coopération allemande a souligné que l'énergie est un des piliers de sa coopération avec Madagascar, aux côtés de l'agriculture, de l'environnement et de la gouvernance. D'après la représentante allemande, le lancement de cette formation n'est qu'un début, car le mouvement sera plus grand. D'après ses dires, l'Allemagne, pays pionnier en matière d'énergies renouvelables, pourrait servir de modèle pour Madagascar, où la majorité de la population dépend encore des sources d'énergie traditionnelles. « En Allemagne, un toit sur deux est équipé de panneaux solaires pour la production d'énergie propre », a-t-elle ajouté, soulignant l'importance de cette initiative pour Madagascar.

Déploiement

Les perspectives offertes par cette formation sont prometteuses. En développant les compétences des jeunes dans le secteur des énergies renouvelables, Madagascar se dote des outils nécessaires pour relever les défis énergétiques de demain. De plus, en s'appuyant sur le savoir-faire allemand, le pays espère accélérer sa transition vers une énergie plus verte et plus durable, tout en créant des emplois qualifiés pour sa jeunesse.

D'autres sessions de formation similaires sont prévues dans différentes régions du pays, confirmant ainsi l'engagement de Madagascar à élargir l'accès à une formation de qualité dans le secteur des énergies renouvelables et à renforcer son indépendance énergétique.